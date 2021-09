Gilberto Haaz Diez – Estas que te vas y no te has ido

*Si te caes siete veces, levántate ocho. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Cuando se comete un error, lo más rápido es enmendarlo, corregirlo, ofrecer una disculpa lo más pronto posible, so pena de que comiencen a lincharte en la hoguera de las políticas. El senador, dirigente del Grupo Parlamentario del PAN, el veracruzano Julen Rementeria, una mañana se le ocurrió invitar al ultraderechista presidente del partido VOX de España, unos que dicen son un poco peorcito que los nazis, incluido el tal Adolf Hitler. Cuando hicieron su aparición y en esa foto inmortal, se mostraba otra veracruzana, la senadora Indira, que no es Gandhi, y Lily Téllez, una mujer combativa de la 4T, los mariachis callaron y al presidente le pusieron la pelota beisbolera, que ha sacado del parque unas cuantas veces en las mañanera, por ahí entre los fascistas se llevó al Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, quizá porque en su sindicada columna dominical en el diario El País, el escritor laureado lo llama el más populista de todos los presidentes del mundo, eso le tuvo que haber dolido a AMLO, porque solo era una línea, ah, pero cómo duelen, cuando te las escribe una gente de tanto talento y tantos lectores en el mundo. Lily Téllez fue la primera que se deslindó de ese affaire de telenovela, dijo que no toleraba a los fascistas y a los homófobos y racistas, y luego remató con un tuiter donde reconoce haber cometido dos errores en su vida, y exhibe sendas fotos. Una de ellas cuando está cariñosa al lado del presidente AMLO y la otra, cuando está reunida con estos de VOX. Ahora otra voz calificada del panismo, la diputada federal Mary Jose Gamboa Torales, está pidiendo la renuncia de Julen Rementería a la coordinación de ese Grupo Parlamentario, y dijo así, con singular acento: “Julen debe asumir las consecuencias y tener la decencia de renunciar al cargo en el Senado. Aprovechó su cargo para hacer amarres con la organización VOX, con la quien tiene afinidad él, de manera personal”. Prestigiadas columnistas como Denisse Dresser, en diario Reforma le dieron una felpa de su tamaño al veracruzano. Tituló la columna “Moralmente autoderrotados”. Escribió: “Quienes fueron a tomarse la foto, a firmar la «Carta de Madrid», y a avalar las posturas de una organización de ultraderecha, homofóbica y racista, demostraron que el panismo, en lugar de dar la batalla por reconquistar el poder y usarlo mejor, ha optado por matarse a sí mismo. En vez de ampliar su base electoral, resuelve encogerla. En lugar de reconocer sus errores, persiste en repetirlos”.

Quienes le veían posibilidades de aspirar a la gubernatura de Veracruz, muchos creen que esas alas se le cortaron. Y falta el deslinde de Indira, la senadora que no es Gandhi.

ULTIMA HORA. Julen se disculpa. Ya reculó: “Ofrezco una disculpa, a título personal, si ofendí o lastimé a mis compañeras y compañeros senadores, a nuestro partido o a alguien en la sociedad por la forma en que se comunicó, (pero) ya he tomado las decisiones pertinentes para corregirlo. Mi convicción la acredito con mi historia de vida: desde hace 24 años lucho por la democracia”, se defendió.

LA ESTATUA REMOVIDA

Volvió a entrar el debate de la estatua de Cristóbal Colón, que una mañana por órdenes de Ya saben quién, la sumisa jefa de gobierno de CDMX mandó a quitar del paseo de Colón, donde habitaba hace añísimos, dizque para limpiarla. Qué va. Venia una andanada contra los Conquistadores y los Descubridores, ayer mismo, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, le entró al tema: “La llamada ‘glorieta de Colón’ dejará de denominarse así porque la estatua del cosmógrafo será depositada en otro lugar, y sobre este pedestal será colocada la escultura de una mujer indígena. En lo personal, me complace mucho esta decisión. Este 2021, tan simbólico por las efemérides que se están recordando, es también una invitación a reflexionar: insisto, descolonicemos la historia. Descubrir América es afirmar que tal tierra estaba escondida, cubierta, oculta. Quien la halla, en la lógica colonizadora, la hace vivir. ¡No! América no estaba escondida (digamos, bajo el agua), cubierta (por decir, de maleza), oculta (por poner, sepultada). El continente americano existía, tenía vida propia y en ella florecían muchas civilizaciones con grandes conocimientos en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la cultura y las artes”. Así mismo indicó que el monumento a Cristóbal Colón será llevado al Parque América, en Polanco, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ante la decisión de Sheinbaum, Felipe Calderón se lanzó contra la postura de la jefa de Gobierno pues catalogó a este hecho como una “arbitrariedad”.

“Desaparecer, quitar monumentos y otros elementos arquitectónicos y artísticos y que forman parte de la gran identidad de la Ciudad de México, sin siquiera preguntarle a los ciudadanos, me parece una arbitrariedad”, escribió el ex presidente de México a través de su cuenta oficial de Twitter.

En Orizaba el historiador Armando López Macip, pidió que la envíen a Orizaba, donde un paisano chayotero la donó, uno de los Escandón, pero esa es otra historia.

