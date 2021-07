Gilberto Haaz Diez – La búsqueda de Miguel Alemán Magnani

*Cuando el poder lanza todo, es difícil contrarrestarlo. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

El infortunio cayó sobre la familia Alemán Magnani. Las autoridades fiscales le giraron orden de aprehensión al hijo del exgobernador de Veracruz, porque le debe al fisco. No es que sea defraudación, es que les deben. Y cuando no hay para pagar, pues a veces no se puede. Son sesenta y pico de millones de pesos que es cantidad insignificante para los mil y pico de millones de dólares que andan en apuros con su empresa de aviación, Interjet. Cuentan los analistas financieros que los Alemán no han podido reestructurar el adeudo, pero también se piensa que los gobiernos mexicanos no deben perseguir a sus empresarios, ni aventarles los canes ni las fichas rojas de Interpol. Los empresarios, algunas veces, entran en problemas económicos por causas ajenas a sus negocios. La aviación sufrió una crisis y la compañía Interjet ya venía en problemas y el Coronavirus los terminó de apabullar. Los Alemán, desde el inicio del gobierno de AMLO, fueron fieles aliados suyos, llegaron a Palacio Nacional a prestar su apoyo, que no es menor, cuando uno de ellos es hijo de presidente de la República, el otro nieto y es hijo de exgobernador y empresarios muy respetables en la comunidad de la banca y los negocios. La foto es elocuente, a sus 89 años el padre camina apoyado por el hijo, saliendo de Palacio Nacional visitando al presidente. Los Alemán son gente de bien, educados, amables, atentos, empresarios que han metido su dinero en el país, aquí han invertido cómo han podido, aquí han formado su familia y aquí viven todos ellos, hijos, nietos, sobrinos. Ojalá y resuelvan sus problemas económicos.

LOS 100 AÑOS DE DON PORFIRIO

Cuando partió en el Ypiranga, para nunca más volver, Porfirio Díaz jamás pensó no regresar. Ese barco alemán fue la primera vez que llegaba a Veracruz con una encomienda, llevar a Porfirio Díaz y su familia tocando La Habana, Vigo, Gijón, Santander, Plymouth y Le Havre, Francia, donde el expresidente vivió y murió 4 años después, el dueño de la naviera les dio el viaje gratis, sin pago alguno. Era un honor transportarlo. Se le sepultó en el cementerio Montparnasse, donde en una tumba modesta siempre alguien le fija una bandera mexicana, porque tiene sus adeptos. Leyendo en Reforma a Guadalupe Loaeza, anunció que la tumba tiene este año su vencimiento de perpetuidad de 100 años y la familia no ha pagado, y si eso no ocurre es probable que los restos sean sacados de allí. El expresidente pidió ser sepultado junto a su madre, en Oaxaca, cuando fuera repatriado. Alguna vez el presidente AMLO dijo que por él no tenía inconveniente si lo traían aquí, aunque mencione a sus opositores y los llame neoliberales y porfiristas. Pero Porfirio le dio grandeza a México. Con él comenzaron los grandes ferrocarriles con Sebastián Lerdo de Tejada y don Porfis, y doy 8 obras: Palacio de Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Museo Nacional de Arte, Bosque de Chapultepec, Monumento a la Revolución, Palacio de Lecumberri, Hemiciclo a Juárez y Palacio Postal. Los presidentes que llegaron después, ¿Qué obra han hecho que trascienda a sus vidas? Es solo pregunta.

LA SUCESION PRESIDENCIAL

Hace unas dos columnas, escribí de la sucesión, desde Ciudad de México me escribió un Monrealista, pues este escribiente aseguraba que la Sheinbaum sería la candidata de AMLO a ser su sucesora. Y me recordó la historia de las sucesiones presidenciales. Me dijo: ‘Salinas no pudo poner a Colosio, Zedillo no pudo poner a Labastida. Fox no pudo poner a Creel. Calderón no pudo poner a Cordero y Peña no pudo poner a Meade’. Conclusión, la democracia es muy incierta en esto de dejar al sucesor.

