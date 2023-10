Gilberto Haaz Diez – La espera que desespera

Hace unos días, salió una resolución que, el Tiburón Mayor, Fidel Kuri Grajales, orizabeño, ganaba un amparo a la poderosa Federación Mexicana de Futbol, en tiempos de Yon de Luis, un inútil que solo logró que México, al contratar al otro inútil de Tata Martino, lograra no pasar de la primera ronda, quizá porque, como decía Agustín Lara: que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Kuri trae varios años en líos por los intereses económicos, hombre rebelde y no dejado, ha entrado un par de veces a la cárcel, porque le aplican la de la ley de Herodes. Pero ya saldrán pronto, porque se avizora un acuerdo y, lo único lamentable es que esa Federación balín dejó sin futbol al Estadio Luis Pirata Fuente, que parece obra bombardeada en la época de Hitler en Berlín.

LOS QUE SE VAN

Anunció el presidente AMLO, que el lunes da la lista de los agraciados, aquellos y aquellas que van en busca de una gubernatura, o de una senaduría o de algo para no quedarse fuera, porque en política, decía el flaco y Tlacuache Garizurieta: ‘Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error’. La Nahle, aunque es zacatecana, es la favorita del profesor, como aquella vieja canción de Julissa. Alista sus maletas y viene como conquistadora, a tomar Veracruz, aunque sea zacatecana. Al parecer no tendrá impedimento para levantarse con la Corona, a menos que Cheko y Manuel Huerta les den un apretón a sus padrinos y las cosas cambien, como en un gambito de dama ajedrecista.

EL PAPA Y TIME

Cuando se es personaje mundial, lo primero que se busca es que la revista Time te dé la portada como Hombre del Año. Acaba de ocurrir. Al presidente Kennedy le dedicaron como 8, la última por su muerte. Allí han estado todos los que valen la pena, y algunos no. En esa portada se vio a Hugo Chávez, Marck Zuckemberg (Facebook), Slim, Bill Gates, Steve Jobs, Leonel Messi, del pasado Einstein, Hitler, Churchill y De Gaulle, hace no mucho lo ganó el cusco y pícaro Obama, que coqueteaba con la primera ministra de Dinamarca, una rubita apetecible, hasta que mamá Michel Obama le metió un puntapié que lo dejó viendo visiones y entonces intercambiaron asientos, la rubia se quedó callada. ‘Anda, güera ¿Por qué no coqueteas conmigo?’, habrá dicho la mujer que defendió su territorio como leona herida. ‘Y vete a tomar la foto con Kamalucas’, habrá rematado. Time le otorgó Hombre del Año al Papa Francesco, el Papa que vino del fin del mundo, el primer latinoamericano en esa iglesia de dos mil años. El texto: “Por su enfoque en la compasión pese a estar en el «trono más elevado de Tierra», destacar como un líder sin un ejército ni armas y la rapidez con la que ha dado esperanza a millones de personas que desconfiaban de la Iglesia católica, el papa Francisco fue elegido como la Persona del año en 2013 de la revista Time, este miércoles”. “Tomó el nombre de un santo humilde y luego pidió una iglesia de sanación. El primer Papa no europeo en 1,200 años está determinado a transformar un lugar que mide el cambio por siglos”, señala la publicación. Tiene un carisma que parece salir de la nada, tiene 86 años de edad, de repente está abrazando a personas que tú ni siquiera querrías tocar, está lavando los pies de convictos, dando misas para inmigrantes en una isla lejana del Mediterráneo, dice el colaborador de la revista Time, Howard Chua Eoan, en un video para explicar por qué la publicación eligió a Francisco.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Los agraciados