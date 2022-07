Gilberto Haaz Diez – La grilla de Dos Bocas

El presidente AMLO fue a cortar el listón de una refinería que aún tiene un par de años adelante para refinar la gasolina. Pero ahí se convocaron a lidiar con valor gobernadores consentidos y uno que otro del PRI, como el tal Alejandro Murat, que busca su embajada, aunque sea en Ucrania, ahora que hay guerra, el asunto es salvarse de las auditorias que vienen. Los personajes brillaron, el que recibió el cálido mensaje presidencial fue Carlos Slim, a quien el presidente llenó de alabanzas como empresario chingón (eso es mío) y austero, honrado también. Ha sido Slim quien más le ha dado la mano al presidente, ahí está el caso de la Línea 12 del metro, donde el hombre más rico de México, no solo cargó con reparar la Línea gratis en su totalidad, sino que su empresa indemnizó a algunas de las personas y familiares de fallecidos. Pero había dos candidatos presidenciales, a Ebrard el Covid lo tiene sosiego, es decir, tranquilo y alejado, apergollado, pues. Claudia Sheinbaum, que iba como invitada jefa de gobierno y Adán Augusto López Hernández, el tabasqueño paisano de AMLO y secretario de Gobernación. Y quizá queriéndose meter entre las corcholatas, Rocío Nahle García, zacatecana que dice ser veracruzana y amar y querer a Veracruz. Alguien de Morena me dijo que la Nahle tenía ganada la candidatura a la gubernatura de Veracruz, por eso de Dos Bocas. Quien sabe, reviró un tercero, esa refinería la tiene que terminar y según los expertos, entre ellos el Padre del Análisis Superior, David Páramo, entrará en funciones en 2026, o sea, no puede abandonar el barco. Otra cosa, terció alguien, si Sheinbaum es candidata seguro que Veracruz se lo entrega a Cuitláhuac García, quien iría con la Nahle, pero si es Adán Augusto, entonces entra en escena el Chico Maravilla, el Carlitos Alcaraz del tenis, el presidente de los diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el popular Checo. Por lo pronto ambos se gastaron su lana, la Nahle se promovió en espectaculares donde se agradecía ella misma lo de Dos Bocas, y en los puentes, que cruzan la entrada principal, la raza de Tabasco, fijaron sendas mantas con la leyenda: ¡Adán Augusto Va!. Hagan sus apuestas. Y cierren las puertas. Sin embargo, para Veracruz, me dijo un opositor, si el senador Dante Delgado Rannauro, Miguel Angel Yunes y sus hijos, el alcalde Juan Manuel Diez Francos, el senador Julen Rementería, Pepe Yunes y aquellos que están en la oposición, PRD/MC/PRI/PAN, logran unirse y sacar un candidato en común, la Alianza recuperará Veracruz, eso dicen.

AQUEL JACOBO ZABLUDOVSKY

Suelo por las tardes dejar grabado en ESPN los juegos del torneo de tenis de Wimbledon, y llegar a verlos. Antes de que comenzaran los partidos, vi una entrevista, una especie de documental del joven Murrieta, Heriberto Murrieta, que fue el comentarista de deportes y toros de Jacobo Zabludovsky (1928-2015), quien al frente de Televisa tuvo su noticiero 24 Horas por 27 años, ni un día más, pero tampoco menos. Cuando Jacobo se fue, descontento con su empresa de toda la vida, no pensaron en darle un espacio de entrevistas o un talk show, que ahora así les llaman, porque en ese rubro era fantástico. Fue el precursor y apoyador de todos los

grandes comentaristas de noticias, entre ellos López Dóriga y Loret de Mola. Pupilos tuvo muchísimos, igual en deportes. En noticias era el primero, el Walter Cronkite mexicano, aquel comentarista y presentador de noticias de la ABC que, cuando el presidente Lyndon Johnson sintió las críticas de Cronkite por la guerra de Vietnam, dijo: “Ya perdimos a Walter, ya perdimos la guerra”. Jacobo y Heriberto Murrieta, en una especie de programa tipo entrevista, que debe ser propiedad de Murrieta, porque todo lo demás lo debe tener Televisa en sus archivos con su respectivo copyright, muestran una edición en Londres, donde se les ve en el Palacio de Buckingham y en el paso de Cebra de los Beatles, en la calle Abbey Road. Jacobo contó sus anécdotas, era buenísimo para eso, dijo que la primera vez que llegó a Londres con Sarita, su esposa, se le olvidó pagar el autobús de transporte y, al bajar, una viejecita, le dijo: “Oiga, olvidé pagar mi boleto, le doy el dinero y me lo paga”. Un buen programa de ESPN que se debe poder ver en Youtube, volviendo a disfrutar de aquel hombre que mantuvo al país informado por 27 años, para bien o para mal, porque deben recordar, los que lo criticaban, que su jefe, el Tigre Azcárraga, era un soldado del PRI. Y Jacobo, al irse a su programa De una a Tres, en radio, ahí mostró toda su libertad en esa radio, donde estuvo hasta que falleció.

