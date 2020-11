Gilberto Haaz Diez – La muerte de Kennedy (Dallas)

Los miembros de la familia de Cuitláhuac García tienen una cosa en común, solo los quieren donde no los conocen, pero hoy no hablaremos de como su padre se ganó el apodo de «Atanecio», tampoco del hermano del gobernador que manda fotos desnudo a las alumnas del CETIS de Banderilla y por su puesto, el primo Eleazar y sus turbios manejos de la sefiplan ya son conocidos por todos, hoy hablaremos de Tonatiuh García Jiménez.

Es muy evidente que muchos familiares de políticos y funcionarios de la 4T, subitamente empezaron a cosechar éxitos y volverse empresarios a partir del primero de diciembre de 2019, el caso más evidente es el de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes despues de muchos años en el desempleo, encontraron su vocación de empresarios de la noche a la mañana con el triunfo de su padre, o el caso de su esposa, la Doctora Beatríz Guitierrez Müller, quien a pesar de tener muchos años dedicada a la vida académica, no fue hasta que su esposo se hizo presidente, que su carrera entro en un meteórico acenso, consiguiendo plazas de investigadora tanto en una famosa universidad de puebla como en el CONACYT.

Exactamente ese el caso del músico Tonatiuh García Jiménez, hermano de Cuitláhuac, gobernador de Veracruz, quien despues de años de retrasos para poder terminar su película «sueños fragmentados» por falta de presupuesto, apenas llegado su hermano a palacio de gobierno, magicamente consiguió recursos, no solo para terminarla, si no hasta para hacer una lujosa premier.

Tonatihu García Jiménez en la premier de su cortometraje «Sueños Fragmentados»

Poco después estuvo de gira en la República Popular de China, por supuesto con cargo al erario, aprendiendo sobre cultura y negocios, el músico no oculto lo bien que se la pasó en el lejano oriente, compartiendo en sus redes sociales, imagenes en lujosos hoteles y extravagantes restaurantes.

Foto: Redes Sociales

Para no irnos más largo, en poco menos de dos años que lleva su hermano Cuitláhuac en el poder, Tonatiuh ha sabido aprovechar la coyuntura para beneficio personal y de sus allegados, no solo en la Universidad Veracruzana, si no también en la Secretaría de Educación de Veracruz.

Tal fue la prepotencia con la que impuso su voluntad en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la SEV, que hasta los padres de los niños y jóvenes integrantes, protestaron frente al palacio de gobierno, ya que las exigencias del violista no se limitaron a imponer docentes y directivos para la orquesta, además exigia que las familias, donaran los instrumentos, comprados con sus propios recursos a la institución.

Lamentablemente los abusos y agandalle Tonatiuh García no son cosa del pasado, en lo reciente se escucha en los pasillos de la rectoría, la incomodidad de músicos y funcionarios de la Universidad Veracruzana, ¿el motivo?, resulta con la justificación de ser «población de riesgo» a causa de que padece hipertención, el señor no se ha presentado a trabajar en la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en la cual por supuesto, sigue cobrando, no obstante, no es raro verlo pasenado en las calles del puerto de Veracruz, o que que en sus redes sociales presuma animadas fiestas en la alberca y concurridas tertulias en su casa.

Foto: Redes Sociales

Pero no piensen en fiestas y paseos es lo único en lo que ocupa su tiempo el hermano del Gobernador, tambien se dedica a promover su imágen con su programa «Perfil Cultural» el cual conduce acompañado de Laura Jaime y se transmite en las redes de un «portal informativo» y lo escribo entre comillas por que no indexa en buscadores y no cuenta con ningún ranking en los servicios de medición y tráfico digital como ComScore y Alexa, eso dicho en terminos coloquiales, significa que nadie lo ve, esto por supuesto no ha sido obstaculo para que reciba jugosos convenios por parte de las autoridades que gobiernan en Veracruz.

Foto: Captura de pantalla del programa «Perfil Cultural»

En su programa Tonatiuh entrevista funcionarios, se codea con artistas y hasta baila, lo único que no se le ve hacer es usar cubrebocas o respetar la sana distancia, motivos que han causado la incomodidad de sus compañeros de la orquesta y las autoridades universitarias, ya que consideran que se maneja como «publación de riezgo», solo cuando le conviene.