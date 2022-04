Gilberto Haaz Diez – La omisión involuntaria (Teodora de la Cruz)

ACERTIJOS

Ayer, en mi escrito del diario Crónica Tierra Blanca, que cumple 31 años y rememorando los años de la radio XEJF, y su fecha de nacimiento, en los nombres de los colaboradores omití el de Teodora de la Cruz Fernández, que entró a laborar a esa empresa hace 35 años. Fue la primera voceadora del diario Crónica, porque los primeros ejemplares ella los llevó a las oficinas de Ferrocarriles y el Ayuntamiento y a los principales comercios de Tierra Blanca. Promocionaba el diario. Los primeros voceadores, recuerda Teodora, fueron niños y en la actualidad todos ellos son hombres trabajadores y responsables, a ella cuando la ven en la calle la recuerdan y saludan con cariño y respeto. En los primeros años el diario Crónica se imprimía en el puerto de Veracruz y desde allí llegaban los primeros ejemplares para ser vendidos. Teodora de la Cruz, ha sido una mujer fiel a esa empresa, honesta, responsable, ha dado parte de su vida en ese trabajo y de allí mi reconocimiento personal y el de mi hermano y de todo el equipo de Crónica y Radio XHJF. Felicidades, Teodora, por tus 35 años en la empresa.

LOS TIEMPOS DE RADIO

Ayer en la portada del diario Crónica, engalanaba, diría un clásico, una foto de mi hermano Enrique con el gobernador Fidel Herrera Beltrán, cuando se daba sus vueltas por esos medios, Radio y periódico. Algún día le dije que la gente decía que esos medios eran de él, y contestó: “Así los siento, hermano, como si fueran míos”. No eran de él, pero como si fueran. Era su casa y cada que había campañas, porque normalmente representaba al Distrito de Cosamaloapan, allá llegaba. Lo conocí hace 49 años, por el año 1973, cuando era candidato por Cosamaloapan a la diputación federal, y desde allí hasta la fecha cultivamos una amistad buena y de respeto, esta foto que exhibo ahora es de una entrevista en la Radio XEJF. Caminó y bregó todos esos caminos, siempre sintió el apoyo de esos dos medios, cuatro veces diputado federal, dos por Cosamaloapan, uno por Tuxpan y otro por Boca del Río, senador de la República y luego gobernador del estado de Veracruz. Hace mucho que no sé de él ni lo veo, solíamos platicar cada semana, cuando aún tenía su teléfono celular y comíamos seguido en CDMX. Sé que convalece, y espero que Dios le siga ayudando y le dé larga vida, a una gente que es recordada y apreciada no solo en la Cuenca del Papaloapan, su tierra, sino en muchísimas partes de Veracruz. Larga vida, querido amigo. Y que Dios te siga cobijando en su manto de salud.

ESE REAL MADRID

Ayer se jugó quizá uno de los juegos más espectaculares de la Champions. Real Madrid parecía que iba de paseo, con ventaja de 3-1, pero amaneció un Chelsea inglés muy enojao, y los estaba haciendo pabilo y cera. No sentían lo duro sino lo tupido. Era sencilla la algebra de ese juego, el burro Ancelotti no hacia los cambios, cuando faltaban 20 minutos para que terminara el partido y Real Madrid parecía fuera de la Champions, Ancelotti era el Mejía Barón de 1994, cuando se quedó con los cambios. De repente, el coco se le encendió y logró los relevos. Al minuto, Luca Modric, el croata y mejor jugador del Real Madrid, superior a Benzema con todo y que haga los goles, dio el pase y empataron el partido, luego, el otro lateral, Vinicius, centró y le dijo a Benzema: ‘¡Métela!’, dándole medio gol. Real Madrid es el máximo ganador de la Champions, tiene 13 títulos, orejonas que le llaman. Se encamina a llegar a la final, si el burro Ancelotti no comete errores como los cometió ayer. Los comentaristas decían que sería corrido por Florentino Pérez, pero lo salvó el triunfo. Real Madrid en la Champions es como El Vaticano, una verdadera Casa Blanca.

