Gilberto Haaz Diez – La política de acuerdos

La política es de acuerdos. Hay que negociar y dialogar con la oposición, cuando se está en el poder. Decía Jesús Reyes Heroles: “Las luchas fáciles no son luchas, son trampas mortales para ingenuos que creen que la política es vía sencilla, sin tropiezos, ajena a los conflictos, vía triunfal sólo porque así se desea”. Para eso se creó la política. Gobernador que no dialogue, está perdido, por eso los resultados desastrosos de mal gobierno en Veracruz, porque el tal Cuitláhuac jamás se sentó con la oposición, al contrario, se dedicó a perseguirlos y les aplicó la Ley de Herodes, acorralando a sus adversarios y, solo por poner un ejemplo, allí están los casos de Tito Delfín Cano y de Rogelio Franco Castán, encarcelados indebida e injustamente, aplicándoles delitos fabricados. Así gobernó este hombre, pero he oído versiones de opositores, que así con la vara que midieron serán medidos, y más les vale que vayan comprando un pasaje a un país que no tenga relaciones, Israel no, porque la 4T tiene malas relaciones con ese país, porque de que serán perseguidos, si es que gana la oposición, ni lo duden, la cárcel espera a varios de ellos, o la huida. Y ni aunque limpien los escritorios y recojan la basura debajo de las alfombras, se salvaran. Y hablo de los acuerdos políticos, porque ahora mismo en el Senado se están poniendo de acuerdo Morena y los opositores, para dejar pasar Bertha Alcalde, como ministra de la Suprema, a cambio de que en el INAI se acepten los consejeros que faltan. Eso es llegar a acuerdos.

L0S TRES YUNES

El apellido Yunes ya es como el de los Kennedy bostonianos. Irrumpen en la política veracruzana, padre, primos, hijos y espíritu santo. No todos son familiares, aunque se quieren como familia. Al menos Pepe Yunes Zorrilla no es familiar, pero suele decirle tío a Miguel Ángel. Los tres mantienen una imagen de respeto, aunque algunas veces se den sus toques cuando les toca defender su posición política, dos de ellos son del PRI, Pepe y Héctor, y toda la demás dinastía Yunes con el PAN. Pues apenas se les vio juntos en una comida de Alianza Generacional, de Héctor. Y posaron sonriendo, unidos, en espera de la batalla que viene, donde uno de ellos, ausente, el padre, ya logró ser gobernador, aunque solamente de un par de años. Pero los tres cuentan con un buen caudal de votos, si los unen y logran la penetración en el electorado, seguro será una candidatura ganadora, porque en ese mismo contexto había allí voces azules de políticas y políticos y del PRD, que están listos para comenzar campaña y quitarle a Veracruz estos cinco años de sufrimiento que lleva. Dios lo quiera, comentó un opositor.

CITA EN SAMARRA

Había en Bagdad un mercader que envió a su criado al mercado a comprar provisiones, y al rato el criado regresó pálido y tembloroso y dijo: señor, cuando estaba en la plaza del mercado una mujer me hizo muecas entre la multitud y cuando me volví pude ver que era la Muerte. Me miró y me hizo un gesto de amenaza; por eso quiero que me prestes tu caballo para irme de la ciudad y escapar a mi sino. Me iré para Samarra y allí la Muerte no me encontrará. El mercader le prestó su caballo y el sirviente montó en él y le clavó las espuelas en los flancos huyendo a todo galope. Después el mercader se fue para la plaza y vio entre la muchedumbre a la Muerte, a quien le preguntó: ¿Por qué amenazaste a mi criado cuando lo viste esta mañana? No fue un gesto de amenaza, le contestó, sino un impulso de sorpresa. Me asombró verlo aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él esta noche en Samarra.

