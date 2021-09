Gilberto Haaz Diez-La quemada de Julen (Rementeria)

Por: Mario Rodríguez

A una semana del regreso a clases llama la atención el caso de la maestra que dio positivo en COVID, docente de la Escuela Secundaria “Antolín Torre Murrieta” en Xalapa, la suspensión de clases en la telesecundaria “Adolfo López Mateos” ubicada en Castillo de Teayo y el supuesto caso ventilado en redes sociales de un alumno estudiante de la secundaria Ignacio de la Llave de Coatepec, espero que no sea le primer peldaño de un rebrote o de un daño colateral a las políticas establecidas en el acuerdo número 23/08/21 en el diario Oficial de la federación en el que se establecen “las condiciones y protocolos” para el regreso “seguro” a clases y la recuperación educativa. ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad en medio de una pandemia con 5 tipos de variantes activas?, ¿A cuales garantías nos referimos? Cuando de acuerdo a datos publicados por El Heraldo en su plataforma digital, en nuestro país, de los 57 mil 490 contagios de Covid-19 en menores, 33 mil 15 son adolescentes de entre 12 y 17 años, 13 mil 690 oscilan entre los 6 y 11 años. Si usted es de los padres o madres de familia que decidió continuar con las clases a distancia y está al pendiente de ese proceso, lo felicito, es usted sensato y forma parte del proceso educativo innovador, revolucionario y que obedece a las condiciones de nuestro contexto actual

De acuerdo con el sitio de internet Kiosko Mayor “En el mundo aún no se contabilizan las experiencias que favorezcan el regreso a clases por más que los gobiernos busquen generar la movilidad que permita una reactivación económica, entre otros aspectos”, lo que significa que todo forma parte de medidas políticas desesperadas por recuperar a través de la movilidad social la economía. Para la Secretaría de Educación fue muy fácil argumentar que la escuela ayuda en la educación socioemocional del niño y que ante el incremento de la violencia intrafamiliar es vital el regreso a clases, no obstante, este de hombre de paja se quema ante el razonamiento de que la escuela no es el centinela que resuelve por arte de magia dicho atentado, hay que recordar que aquellos niños, niñas y adolescentes regresan a su casa y pasan mucho más tiempo con sus padres por lo que mi pregunta sería ¿Cuál es la acción real y contundente que lleva a cabo la escuela para evitar los agravios hacia NNa?, ninguna, no la hay, las aulas y la socialización, ayudan mucho, son un catalizador positivo durante algunas horas pero lamentablemente el contexto familiar siempre prevalece en ese tipo de batallas, este problema obedece a multiples factores y no se reducen a distraerse y convivir en un salón de clases, luego están los canales comunicativos del propio aprendiente y el maestro para detectar y canalizar esos casos.

Antes que le derecho la educación está el derecho la vida, y es aquí en donde centro mi reflexión pues, distancia no significa abandono ni regresar a las aulas nos hace aprender más, lo presencial es importante e insustituible sin embargo exponer a los maestros, alumnos y familias a costa de la educación lo considero un error. Al gobierno federal le faltó diseñar estrategias reales para el regreso a clases, una para escuelas rurales (considerando las de zonas marginales o pobres o marginales) y otra para zonas urbanas; no supo cómo resolverlas desde el escritorio y utilizó la ley a su modo para simplemente echar a andar la maquinaria educativa con argumentos débiles. Es importante señalar que no puede existir progreso a costa del colectivo, no se puede condicionar o exponer, hay que buscar la oportunidad en la crisis

Parte del acuerdo publicado por la SEP el 20 de agosto a la letra expresa “el personal que ofrece el servicio público educativo a nivel nacional se encuentra vacunado contra dicho virus, por lo que se generaron condiciones para que las y los trabajadores al servicio de la educación estén en condiciones de realizar su labor en el esquema presencial en su lugar de trabajo”, pero esto no es suficiente, las vacunas no te inmunizan, no dan garantías de transmisión, solo aminoran los efectos del coronavirus pero no vita la muerte, me parece que este apresuramiento solo pone en riesgo a un sector social. El servicio educativo nunca se detuvo por completo.Aquí es donde perdimos este chance como sociedad de formar alumnos y ciudadanos autosuficientes, capaces de investigar y de aprender a aprender de manera independiente.

Para terminar, si usted se pregunta ¿cómo ha sido e regreso a clases en otros países?, nada alentador, en China aperturaron centros educativos, pero al tiempo, tuvieron que cerrar la mayoría debido al rebrote, estamos hablado de mayo de este año, en Sudamérica continúan las clases online,

Referencias:

Esta es opinión personal del columnista