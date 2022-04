Gilberto Haaz Diez – La revocación de mandato

ACERTIJOS

Sábado de tour al Puerto. Veracruz y Boca del Río. A oler el mar, a inspirarse en aquel poema de Antonio Machado: “Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar”. Son días difíciles de salir, las carreteras se atascan, tenemos nosotros en esta zona la joya de la corona, dos de ellas, la de Fortín y Cuitláhuac, que tienen demoras de hora, pero el infortunio del sábado nos llevó a ser detenidos por patrullas de la Guardia Nacional, unos verdaderos inútiles, extrañamos a la Federal de Caminos, con todo y que digan que eran muy tentones. En el kilómetro 71, poco antes de llegar a la caseta del Paso del Toro, había un tapón, el tapón fue porque un tráiler doble caja se accidentó desde las dos de la madrugada y eran las 12 del día y estos inútiles de la Guardia Nacional, en lugar de haber desviado el tráfico en La Tinaja y enviarnos por la carretera federal, la libre, no, ahí nos tuvieron detenidos dos horas en lo que cuatro grúas intentaban a las dos cajas llenas de azúcar, poderlas librar de la autopista mugre de Capufe. Como la espera iba a ser terrible, buscamos un retorno allí, pegado entre la maleza nos dimos vuelta y regresamos a Tinaja, a tomar la federal, un viaje de cuatro horas, como si hubiera volado México-Nueva York, y en la misma ventanilla, solo que a ras de tierra. Pobre Guardia Nacional, no terminan de aprender, se les pegó lo Capufe. Aprovechó el parón y comencé a hacer mis pedidos, llegaba a una comida con Rico y Pavón y mi hermano Enrique, y llamé a tamales Atena, en Playa de Vacas, que los hacen extraordinarios, me contestó una de ellas tres, Rosy y Kary y Noemí, le hice mi pedido de 25 tamales y 5 bollitos y luego pasaría. Están riquísimos, en la noche me comí uno con unos frijolitos aguados, que ni el Rey de España se los come, Obama, menos. Ahora no pude ir a saludarlas, mandé por ellos, pero son a la leña y son exquisitos. De carne y bollitos, si quieren hagan sus pedidos: 229 168 0221. Ignoro si los envían a domicilio, pero allí se apartan.

POR LA CARRETERA VIEJA

Cuatro horas después llegué al Llagar, el nuevo del bulevar en Veracruz. Comimos rico y sabroso, Veracruz vibraba, aunque hacía calor y soplaba un buen viento. En Plaza Andamar ya inauguraron el café Don Justo, en un lugar cerrado en la propia entrada, donde había una tienda de cosméticos. Y le escribí a Manolo Fernández, dueño de esos negocios, que no olvide venir a Orizaba, a Plaza Valle o a donde quiera, para disfrutar ese café nacido en Las Animas, con el clima jalapeño y de esa zona montañosa. Comienza el turismo a llegar, es una Semana Santa llena de gran turismo, la primera donde se puede salir después de esa maldita pandemia, tengan cuidado solo con las mugres casetas de paga, si se puede, vayan por la libre, está bien, yo aproveché y me fui por La Tinaja, está en buen estado el piso y llegué a Capulines, donde se elaboran los mejores quesos y cremas y natas, pero Pavón, que es como historiador cuenqueño, me dijo que también hay otro sitio llamado El Mangal, pasando el campo experimental Cotaxtla, la tierra de Amadeo, a mano derecha se encuentra, lo visitaré en el próximo viaje. La comida y gastronomía de la carretera expuesta al pie por los vendedores o por los puestos ya fijos, lo mismo las naranjas, los mangos, la papaya, el café, los toritos, que son bien ricos y se agarra una buena peda con unos cuantos, las naranjas, todo lo que Veracruz produce y produce bien por las manos de los campesinos y agricultores, se encuentran al pie de los caminos. Y en las tiendas, de todo, cuando visiten Veracruz o Boca del Río o esa zona cuenqueña, éntrenle a lo que vean, hace rato no voy por el rumbo de Alvarado ni a Tlacotalpan, que antes se iba a las fiestas de la Candelaria, ahora esta mugre pandemia nos mantuvo en ascuas, replegados como cuando Barcelona ataca y repliega a los defensas, pero pronto haremos una tour por esas tierras que también son del Señor y son veracruzanas, a mucha honra. Como decía Constantino Blanco ‘Tío Costilla’ en El Portalito: “Me bajé en Paso del Toro a echarme una botanita: medio kilo de carnitas que casi valen un tesoro, para salir del azoro de masa pedí un tamal, café con leche, un cidral, plátanos con mantequilla, medio kilo de tortillas, huevo frito natural”.

