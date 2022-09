Gilberto Haaz Diez – La salida de Fidel Kuri

Contra lo que se esperaba, el orizabeño Fidel Kuri Grajales aun no pudo salir de su injusta prisión. Faltan dos tecnicismos, uno es el brazalete y una fianza. Pero en el diario Notiver del Puerto de Veracruz y Boca del Río, donde aman el futbol y quieren ver de nuevo a los Tiburones Rojos del Veracruz, cuyo dueño es Fidel, apuntalaron su mensaje en primera plana: “No me van a doblar. Lucharé por devolver Los Tiburones Rojos a Veracruz”. En una audiencia que duró tres horas, con tres recesos, a Fidel se le veía tranquilo y sonriente. Enfundado en la camiseta de Los Tiburones Rojos del Veracruz, está en espera de esos dos requisitos que le fijó otro juez, para que, por fin, pueda salir libre y volver a su vida en la normalidad. En Orizaba, de donde es originario y toda su familia aquí vive, estaban esperanzados y tuvo muchas muestras de apoyos de cibernautas en las redes sociales. Al equipo lo han olvidado. Fidel tiene que venir por él, su lucha contra la Federación Mexicana de Futbol y esos capitanes que la comandan, y no sirven para nada, es difícil, porque son un ente muy poderoso apoyado por poderes muy fuertes. Pero Fidel los tiene demandados, y en cuanto les gane tendrán que liquidar lo que le deben y devolverle los millones que aportó y por esa causa lo detuvieron, para que, con ese dinero, cubra lo que tiene pendiente y pueda volver a tener el equipo en Veracruz. Estos solo sirven para acabar con el futbol mexicano. Anoche mismo, por los mismos intereses chafas, jugaron un partido de la selección mexicana infumable, solo dos tiros al arco. No juegan a nada. Son mejores las selecciones de mi pueblo, Tierra Blanca, y la de Chacaltianguis, si es que tienen. Los salvó que Chucky Lozano cazó un centro y casi al final anotó el gol del triunfo. No sé qué esperan para correr a ese entrenador malísimo, el Tata Martino, aún es tiempo, porque con eso a qué vamos a Qatar, solo vamos a hacer el ridículo. En fin, pronta libertad a Fidel Kuri Grajales.

TITO, TITO, CAPOTITO

La tarde noche del fin de semana pasada, llegó por fin una orden de una juez federal de que liberaran a Tito Delfín Cano, que fue encarcelado 10 meses en Pacho Viejo. Hace un par de días, me decía un garganta profunda de Xalapa, no lo dejarían salir, es decir, por ese delito ya salía pero, en la banqueta, al pisarla, le inventan otro delito, esta vez fue por daño ambiental (creo que tiró un pañal desechable a un basurero, cuando era alcalde) y, si vuelve a salir en seis meses, que fue el nuevo plazo que le dieron, le pondrán otro delito (que puede ser que, cuando dio el Grito de Independencia desde el Palacio de Tierra Blanca, no gritó Viva México las tres veces de rigor, solo gritó dos), y así pues vas pa’ adentro. Si alguien pensaba que hubo un acuerdo entre Yunes-Amlo-Monreal, y que Tito y Rogelio iban en el paquete, pues no. Los presos políticos, sigue diciendo garganta profunda jalapeño, como Tito y Rogelio Franco Castán, en regímenes estalinianos como este de Veracruz, les es difícil salir, a menos que tengan un padrino como Ricardo Monreal, que a base de ‘chingadazos’ logró sacar a José Manuel del Rio Virgen. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ni brinca por su presidente estatal encarcelado, y al de Rogelio Franco Castán, el perredista Jesús Zambrano, en Veracruz le ven poca cosa para hacerle caso. El delito de Rogelio, ultrajes a la autoridad, ya fue derogado, pero en Veracruz no lo envían al Congreso y ahí dormirá el sueño de los injustos. Ya la pagarán, me dijo uno de la oposición, se les terminará su poder y entonces a huir. Pobre Veracruz. Veremos.

