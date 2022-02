Gilberto Haaz Diez – La tumba de Machado

POR SI ACASO…

*La acusan de estar detrás de la toma del tecnológico local

*Al igual que a Capone buscarán atraparla por delito menor

HACIA FINALES de los años 20, Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone ya estaba en la lista de los hombres “más buscados” por el del Buró Federal de Investigaciones (FBI), pero su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el Gobierno Federal de Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos (y no por los incalificables crímenes cometidos en aquellos tiempos), siendo enviado a la prisión de Alcatraz. Y es que no hubo manera de probarle algunos sucesos que le atribuían, entre otros la creación del “Sindicato del Crimen” con sus ayudantes Frank Nitti, Louis Campagna, Guido Cicerone, Guzik y Fischetti, Vicente, Enzo y Guido Fretes, entre muchos otros, incluidos todos sus hermanos, salvo el mayor, Jim Capone, más o menos honesto, y quien trabajó incluso de alguacil con nombre falso. Al se convirtió en el “Rey del hampa” de Chicago y pese a que su poder no fue mucho más allá de la ciudad (y en particular del municipio de Cicero, donde su influjo era aún más que absoluto), su nombre generaba en todos los bajos fondos del País un sumo temor y respeto, ya que después de deshacerse de sus rivales y de lograr tener en nómina al alcalde, al jefe de la policía y al sesenta por cierto de sus efectivos, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la Ley Seca, y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a cien millones de dólares, y ninguna de esas propiedades estaba a su nombre, por lo que no hizo declaración de la renta, lo que finalmente precipitaría su caída.

Y EL tema viene a colación, porque cuando los gobiernos no tienen argumentos para llevar a prisión a quienes consideran non gratos, le buscan hasta encontrarle una rendija por donde la ley pueda colarse. Aún se recuerda cuando en Diciembre de 2021, tras la aprehensión del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa –muy cercano al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín- por presunto secuestro, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que no era el único edil en la mira de autoridades estatales por actividades ilícitas, y dejó entrever el nombre de la, entonces, presidenta municipal electa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera, quien obtuvo la victoria electoral en las votaciones del 6 de junio abanderada por la alianza MORENA-PVM-PT. Era la segunda ocasión que el mandatario hacía alusión a los presuntos nexos entre la alcaldesa con actividades ilícitas. Aún se recuerda cuando el 5 de Noviembre también de 2021, en conferencia desde Palacio de Gobierno, García Jiménez dijo que se sospechaba de la participación de autoridades municipales de Alvarado, municipio gobernado por el PVEM, con uno de los objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cabeza de una banda dedicada al tráfico de migrantes y otros delitos en la región y con alcance hasta Campeche, versión que surgió tras registrarse una balacera en el municipio referido en el que fueron liberados 46 migrantes de origen centroamericano que se mantenían cautivos en una casa de seguridad. En ese entonces, el gobernador dijo que se investigaría no solo a las autoridades en funciones, sino también a la alcaldesa electa que era cercana al grupo político del actual presidente municipal (en ese tiempo Bogar Ruiz).

PERO EL tema no fue abordado más, y hasta se pensó que el Gobernador había olvidado el asunto ya que permitieron que la Presidenta Municipal asumiera el cargo tras permanecer fuera del País, concretamente en Puerto Rico, hasta el día que se presentó a rendir protesta, algo que sus cercanos pensaron que no haría, pero el miércoles, sin que se hiciera referencia a los presuntos lazos de la munícipe con grupos delincuenciales (que acusada el titular del Ejecutivo Estatal), el Gobernador volvió a la carga y anunció que se abrió una investigación en contra de la Presidenta Municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera y del ex candidato de Podemos, Tomás Hipólito Tiburcio, por estar detrás de la toma de las instalaciones del tecnológico de Alvarado el pasado martes. El propósito, habría advertido García Jiménez, son pagos políticos y por ello quieren la dirección de esa institución.

CASI, CASI la conferencia de prensa fue convocada por Cuitláhuac para hablar de ese tema, además de acusar ex candidato de Podemos a la alcaldía de Alvarado, Tomás Hipólito Tiburcio de traer un acuerdo o pacto con la alcaldesa Lizzette Álvarez, refiriendo que: “entendemos que son muy amigos, y a cambio de cargos municipales desean desbancar al actual director del Tecnológico y seguramente proponer a un aliado de ellos”. Por ello García Jiménez, instruyó a qué se atienda a los jóvenes que protestaron y les pidió que no caigan “en las grillas que tiene la alcaldesa y está persona Tiburcio”, además de dejar en claro que la Fiscalía General del Estado ya investiga la injerencia indebida de los funcionarios municipales de Alvarado. “Abriremos una investigación y determinaremos responsabilidades y la actuación de este excandidato de Podemos”, esto luego de que el martes, estudiantes tomaron las instalaciones del Instituto tecnológico Superior de aquel municipio, denunciando inconformidades como la falta de equipo y mal estado que guarda el edificio que alberga al plantel ubicado en la calle Escolleras Norte, en La Trocha. Fueron aproximadamente 500 alumnos los que acusaron al director Miguel Hernández Linares de malos manejos administrativos en esa institución. En total hubo paros en los campus de Medellín , Lerdo y Tlalixcoyan, todos dependientes del Tecnológico de Alvarado.

COMO PUEDE observarse, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez no quita el dedo del renglón, y en una de esas la alcaldesa es desaforada por la mayoría morenista en el Congreso Local para que enfrente las acusaciones que le hacen desde la cúpula de Palacio de Gobierno, sobre todo ante la ingobernabilidad que ya presenta el municipio con funcionarios renunciados a los pocos días de asumir funciones e, incluso, obras como pavimentación de algunas calles que ya presentan deterioros. El hecho de que García Jiménez insista tanto en un tema vislumbra dos cosas: 1.-O hay consigna de sacarla del poder al precio que sea, incluso por asuntos menores como ocurrió con Al Capone, o 2.-Hay ilícitos que existen, pero que la Fiscalía Estatal aun no logra reunir las pruebas para destituirla y llevarla a prisión, pero de que hay algo atrás del asunto, eso ni quien lo dude, y de que van contra la munícipe es un hecho. OPINA carjesus30@hotmail.com

