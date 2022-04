Gilberto Haaz Diez – Lamiendo las heridas

POR SI ACASO…

*Eric acusa a Sergio de foráneo y se muerde la lengua

*Pepe Yunes logró cohesión entre priistas y panistas

POBRE GUTIERRITOS (Sergio Carlos Gutiérrez Luna), está por terminar su paso por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso a finales de Agosto, y los fracasos se le acumulan aun cuando ha pretendido ser grato al Presidente Andrés Manuel López Obrador que en más de una ocasión lo ha desconocido públicamente, y acaso el más rotundo tropiezo lo sumó el domingo, cuando no supo conciliar entre los grupos de oposición a la reforma eléctrica del titular del Ejecutivo Federal, todo por subirse al discurso camorrero del Jefe de las Instituciones del País, y sin el menor rubor o autoridad moral puesto que viene de traicionar al PAN en donde militó toda su vida junto con su esposa, se puso a despotricar en contra de los “traidores a México”, por lo que fue necesario comprarle toallitas absorbentes para que limpiara la sangre que le escurría de la lengua. Gutierritos –que se la pasó en giras por el Estado no, precisamente, promoviendo las “bondades” de lo que pudo ser la nueva Ley de la Industria Eléctrica sino impulsando sus ambiciones personales rumbo al 2024, perdió la oportunidad de su vida al no lograr convencer a ningún opositor de votar a favor de la LIE, salvo al ex priista Carlos Miguel Aysa Damas que, en realidad se cambió de bando no por convencimiento sino porque le habían aplazado la embajada de México en República Domiciana a su padre, el ex Gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, en tanto, por el contrario, perdió dos votos del Verde Ecologista de México, aliado de MoReNa, luego de que los legisladores de ese instituto, Alexis Gamiño y Andrés Pinto votaron en contra de la reforma y se fueron al Movimiento Ciudadano de Dante Alfonso Delgado Rannauro –que también sueña con repetir como Gobernador-, decisión que les costó ser expulsados, ante lo cual la legisladora escribiría en Twitter: “en un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el “Verde Ecologista”. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que he sido expulsada”.

POR ELLO “Gutierritos” ya no tiene pretextos para seguir viniendo al Estado, ya que ni siquiera fue electo como legislador Federal propietario por la Entidad sino que su ascenso fue producto del nombramiento de Horacio Duarte Olivares, primero como subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 28 de Abril de 2020 y, posteriormente como administrador general de Aduanas, y de quien era suplente en la cámara baja. En suma, “Gutierritos” representa los intereses de los mexiquenses, y allá debería abocarse a hacer campaña. Ya hasta el rijoso secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos aprovechó la contundente derrota de Morena en la votación de la reforma eléctrica para, en un acto de canibalismo –muy propio de sí mismo- acusar al diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de haber estado distraído en otros asuntos político-electorales, ya que el movimiento de la Cuarta Transformación no le interesa puesto que nunca ha formado parte de este, y en efecto asi es. Gutiérrez Luna fungió, entre 1998 y 1999 como asesor en la Coordinación Central de Recursos del Sistema de Administración Tributaria en el PRI, y de 2000 a 2003 en el sexenio de Vicente Fox fue secretario particular de un diputado federal (aunque no especifica cuál) y luego coordinador de asesores en el Senado de la República, por el PRD, ambos en la LVIII Legislatura; en el mismo 2003 se desempeñó como subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal por el PAN. De 2003 a 2011 ejerció de forma privada su profesión en un despacho jurídico de su propiedad, de 2011 a 2015 fue secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora, en la administración del gobernador priista en desgracia, Guillermo Padrés Elías, y de 2014 a 2017 fue consejero en el Poder Judicial de Sonora. Fue hasta 2017 que se hizo miembro de Morena, y aquel año fue representante de ese partido ante el Instituto Electoral del estado de México, y ya en 2018 ocupó el mismo cargo pero ante el Instituto Electoral de Baja California. En 2018 fue elegido diputado federal suplente por la vía plurinominal a la LXIV Legislatura de Horacio Duarte, quien –como ya se dijo- solicitó licencia para ser subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,​ por lo que asumió la diputación el 4 de diciembre de 2018.

AHORA QUE, si bien Eric Patrocinio Cisneros Burgos trabaja como avanzada de la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle García, lo cierto es que mantiene prendidas las veladoras para que ocurra un imprevisto en la refinería de Dos Bocas que se construye en Paraíso, Tabasco, y la responsable de la edificación caiga en desgracia para treparse en el juego de la sucesión, porque debe usted saber que don Eric Patrocinio, al igual que “gutierritos” que hizo toda su carrera política en el Estado de México y ahora quiere la gubernatura de Veracruz, su desarrollo mediático fue en Baja California, aunque actualmente se dice cuenqueño por los cuatro costados, cuando jamás frecuentaba Otatitlán, la tierra que lo vio nacer, aunque aclara que en realidad fue parido en Tierra Blanca, ya que en un viaje a ese municipio su señora madre sintió los primeros dolores de parto y en el hospital ferrocarrilero de la puerta del Papaloapan surgió a la vida.

COMO FUERA, Cisneros Burgos, quien hizo correr la versión de que por instrucciones de Roció Nahle, los medios que dieran cobertura a las andanzas de Gutiérrez Luna en territorio veracruzano serían congelados, cree que en caso de no amarrar la candidatura a la gubernatura si podría treparse al Senado o, por lo menos, obtener una diputación Federal, porque si algo tiene el poder –en palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador: es que “atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”. Por ello no dudó en proferir que Sergio Carlos Gutiérrez Luna “nunca ha estado en el movimiento (morenista) y el domingo lo demostró; nunca ha estado, es más, no sabe ni lo que significa el movimiento”, enfatiza quien ha sido denunciado de amenazar a alcaldes y de manejar la política interna del estado desde los drenajes de Palacio de Gobierno, allí donde se acumula la inmundicia (nos referimos a las alcantarillas no al inmueble en sí, para que no haya malos y buenos entendidos).

PERO VIÉNDOLO bien, también Rocío Nahle es otra de las perdedoras con el revés a la nueva ley de la industria eléctrica desechada, ya que en más de una ocasión vino al Estado a dictar “conferencias magistrales” que, por lo visto, nadie entendió, pues no pudo convencer de sus bondades. En fin, ese tropiezo que de entrada pone en su lugar a un soberbio y arbitrario Presidente, podría reacomodar fichas de cara al 2024, pues no hay que olvidar que si alguien logró cohesión entre sus compañeros de bancada para sumar un rechazo generalizado al proyecto fue el diputado Federal José Francisco Yunes Zorrilla, quien demostró su indiscutible preparación para las tareas que le encomienden, y acaso la coalición PRI-PAN-PRD-MC debería irle tentando el agua a los tamales. Más vale talento y no populismo, y las pruebas están a la vista. OPINA carjesus30@hotmail.com

