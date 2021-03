Gilberto Haaz Diez – Las dos figuras

No pueden ser electos quienes tengan antecedentes penales

Tampoco quienes estén acusados por delitos de violación

En Veracruz igual se deben revisar las listas de aspirantes

Por Miguel Ángel Cristiani González

Desde su púlpito, de las mal llamadas conferencias de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este miércoles, “que las personas que tengan antecedentes penales no deben ser candidatos a ningún puesto de elección popular.”

Al responder a una pregunta sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero el presidente afirmó “Y si hay candidatos que están impedidos por ley; es decir, que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos, eso está prohibido”.

El presidente de México manifestó que los partidos deben ser responsables de las candidaturas que presenten para la contienda electoral.

Pero esa “sugerencia” porque no vayan a creer, los inteligentes lectores, que el mismísimo presidente López Obrador al hacer esos comentarios está dando línea y ordenando de manera subliminal, que primero se le aplique la ley a Salgado Macedonio y otra que no se permita a candidatos con antecedentes penales participar en las elecciones.

Aprovechando el viaje, sería bueno que acá en el terruño veracruzano, las autoridades y funcionarios relacionados con el tema, tomaran nota del hecho de que no pueden ser candidatos a un puesto de representación popular, quienes tengan un proceso por antecedentes penales.

Y hay que recordar que los procesos penales, no son tan solo por el delito de violación, del que se acusa al senador de MORENA Félix Salgado Macedonio ahora aspirante al gobierno de Guerrero, sino también abarcan otros tipos de delitos.

Aunque aquí en el terruño veracruzano no hay elección del gobernador del estado, es importante que se tome nota del hecho de que los aspirantes no deben de tener procesos penales o acusaciones por el delito de violación, que casualmente es el mismo por el que se debe de tener ya abierta una carpeta de investigación, contra un super funcionario federal.

Por lo pronto, se debería de checar las listas de los que serán candidatos a diputados federales, locales y municipales, si es que algún día, los partidos políticos terminan de ponerse de acuerdo sobre quienes serán sus abanderados en las próximas elecciones del 6 de junio.

Textualmente el presidente AMLO les dijo: “Y sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación. Además de la carta de no antecedentes penales”.

El mismísimo presidente de la República les recordó que durante el registro de las candidaturas, los aspirantes deben presentar una carta de no antecedentes penales.

Propuso a los partidos políticos enviar una lista con los nombres de los candidatos que van a participar en el proceso electoral a la Fiscalía General de la República (FGR) para que revise si tienen alguna investigación abierta en su contra.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario dijo que las personas que tienen antecedentes penales no deben ser candidatos, incluso, recordó que cuando se registran deben entregar una carta de no antecedentes.

“Sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que, una vez que tengan los candidatos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista, para ver si no están ahí en expedientes”, agregó. López Obrador dijo que, mientras tanto, su gobierno está pugnando porque el proceso electoral que está en curso se lleve a cabo de manera libre y se respete el voto de los ciudadanos.

Entonces, la Fiscalía General de la República puede, a través de la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes.

Y ojalá y se aplique la ley porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones: Por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México, porque son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos, en que hemos celebrado elecciones limpias y libres.

En las otras elecciones se metieron los gobernadores, pero ya eso no va a volver a suceder. Hubo lugares en donde carro completo para el partido del gobernador, no perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no.

Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero que no estén pensando, que nadie esté pensando de que es pura faramalla.

Tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo: No nos a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie, en ningún nivel de la escala se va a sentir absoluto. Y cuando hay democracia siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos.

Y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe y tienen que haber grandes lectores… electores; o democracia -como le decía antes los antidemócratas- democracia que no es dirigida, no es democracia. No, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir.

Lo dijo muy claro para que no se confundan: “si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos, eso está prohibido, en el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales.”

