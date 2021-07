Gilberto Haaz Diez – Leer un buen rato

TRAS LA VERDAD

Mario Delgado Carrillo y Minerva Citlali Hernández Mora, presidente y secretaria de Morena, adelantan que no ganarán la consulta promovida por AMLO y Morena. Delgado ha comentado que irán por una “comisión de la verdad”, para que investiguen a los expresidentes.

La comunicóloga advierte la existencia del “complot” del INE, para que no prospere, por el hecho de no haber puesto las mismas casillas que para la elección pasada y solo vaya a instalar 50 mil. La señora no supo el número exacto de casillas, ni la cantidad de mesas para la consulta, pero sí advierte que más más de 2 millones de ciudadanos también solicitaron la realización de la consulta. Así lo declaró en el programa radiofónico con José Cárdenas en entrevista por la tarde, dijo Citlali y Cárdenas la corrigió, para “nosotros ya es de noche”. Así de desorientados andan

Citlali imagina su derrota en la consulta, a fin de cuenta ellos son los únicos que la promueven. Se ha referido que los mexicanos no aceptaron la consulta del aeropuerto y ahora que sí es una que se ajusta a la norma, no pasará, se trata, dijo de un ejercicio de democracia participativa. A su contentillo: no.

Que el INE y una parte de la sociedad promueven la no participación, se refirió a Ricardo Anaya, como uno de ellos. Vamos, está reconociendo su derrota política y Mario adelanta su “comisión de la verdad”. Serán más de 500 millones de pesos tirados a la basura, en tiempos de “austeridad republicana”, dinero público recortado que ha dejado a millones de mexicanos sin medicinas.

Ni la ilegal campaña de AMLO ha surtido efecto, la mayoría de los empadronados no acudirán a la farsa de la consulta que solo piden los morenistas. El anuncio resulta excelente en democracia, la mayoría manda y si la mayoría no desea acudir a la farsa, está en su derecho. No tienen por qué criticar a los que no irán a perder el tiempo en las mesas. Ellos mismos se pusieron las trampas. Por cierto ¿Iría AMLO a Badiraguato a pedir apoyo? Con eso que dijo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo que Morena es un “narcopartido”, no vaya siendo que sí.

Aseguró Citlali que el INE tiene dinero suficiente para desahogar el proceso, pero no lo hizo. Lo que no dice ni reconoce la senadora con licencia, que al momento procesal de presentar el presupuesto la consulta no existía en el ámbito jurídico, luego entonces no formó parte del proyecto del presupuesto. Luego, cuando anunciaron que la SCJN sí aprobó la realización de la consulta, de inmediato el INE, promovió la ampliación del presupuesto por poco más de mil millones de pesos, solicitud que fue denegada por los diputados de Morena. Fueron ellos mismos los que se tiraron el “pial”, por eso no hay dinero; el INE tuvo que recortar programas y sacar a estirones esos 500 millones de pesos.

Existen muchas razones del por qué la ciudadanía no se prestará a la farsa, dado que la pretensión de AMLO y Morena, es echar la culpa al “pueblo” como aquel que decidió se investigara y procesara a los expresidentes, no así el acto ilegal de los promoventes. La aplicación de la justicia no está sujeta a condiciones de consultas populares. Así como el mismo presidente dejará en libertad a miles de delincuentes por medio de su iniciativa de ley de amnistía; lo mismo puede y debió hacer, según su intención política. Simple solución. Aplicar la ley, eso es todo.

Ahora resulta que, si la mayoría de los mexicanos no aceptan la consulta, esa mayoría está mal y no la terca minoría de legos, ineptos e incompetentes en Derecho, aquellos que promueven actos evidentemente ilegales aprobados por la Corte, todo por darle gusto al presidente López en un acto populista.

Ya me imagino al presidente exaltando al “pueblo”, como aquel que reclamó justicia en contra de expresidentes por haber realizado actos políticos del pasado; de acuerdo a la redacción de la pregunta, entre esos políticos estarían el mismo López Obrador, Marcelo Ebrard, Claudia Sheimbaum, Mario Delgado, Manuel Bartlet, Irma Eréndira Sandoval y muchos más del gobierno del del partido Morena.

Pero no, mañosamente solo quieren emprender acciones en contra de los adversarios de AMLO. “Justicia selectiva”. Otra razón más para adelantar el fracaso de la supuesta democracia participativa, provocada por los mismos promoventes. El cinismo que caracteriza al presidente López, no tiene fronteras, también se queja y acusa del “boicot”. No señor, son sus malas acciones las que darán al traste con el fraude maquinado que fracasará, el pueblo no se dejará engañar ¡No a la consulta popular del domingo 1º de agosto! No hay boicot alguno. No a las venganzas personales.

Por Héctor Parra Rodríguez

