Gilberto Haaz Diez – Los Alemán en apuros

*Tercer informe, rosario de alabanzas a colaboradores

*La zacatecana Nahle sigue en campaña en Veracruz

ES BAILARIN, pintor de brocha gorda, chapeador contumaz, ministerio público, fiscal, juez, luchador social, jaranero y ahora cantante. Suele comer tacos, picadas, garnachas, agüita de coco y tamarindo, pero viaja en Suburban blindada resguardada por ocho o nueve unidades repletas de elementos policiacos armados hasta los dientes, porque el miedo no anda en burro, y vive en la criticada casa de Gobierno (fifi), la que alguna vez dijo que vendería, aunque posteriormente cambio de opinión e indicó que ahí se instalaría la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, aunque tal parece que se arrepintió porque lo castigo Dios, y solo para que se le quite le despertó la ambición por las comodidades “para que vea que se siente”, y en ese tenor decidió, como su jefe máximo, vivir en un Palacio, y aunque la casa de Gobierno no lo es, se asemeja a un palacete por la magnificencia de sus instalaciones, algo que no se podía perder el ex luchador social que se decía comunista. Por esa razón, sin mayores preámbulos y sin muchas explicaciones se apoltronó en la mansión que antaño detestaba y ahí vive, pues a los 53 años no ha sido capaz de comprarse una casa aunque sea de interés social, porque la mayoría de los idealistas prefieren vivir de ilusiones hasta que los toca la ambición del antecristo y deciden montarse en lo que antaño criticaban, rodeado de criados o asistentes, cocineras, choferes, limpiadores de calzado, ropa de marca que se manda a la tintorería y autoritarismo a ultranza. Se trata del hombre que llegó a la Gubernatura del Estado en el 2018 no por méritos propios sino arrastrado por la popularidad de Andrés Manuel López Obrador que le cobra cuotas –como la actual delincuencia al comercio y empresarios-, solo que no mediante la amenaza sino a valores entendidos: mediante subejercicios que deberían aplicarse en mayores y más aulas, agua potable, salud, educación y otros beneficios sociales como reparación de carreteras y caminos estatales.

PUES BIEN, este martes el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio un discurso en Tlacotalpan con motivo de su tercer informe, y ahí hizo reconocimientos a las mujeres que ocupan cargos públicos en su Gobierno, como para sacudirse el estima que pesa sobre su administración por haberse ganado Veracruz el segundo lugar en feminicidios. Y acto seguido se lanzó contra el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de quien, dijo, alentó la violencia contra las féminas al solapar a su secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán ejercer violencia intrafamiliar. Luego la mitad de su discurso de dedicó a tratar de convencer a la sociedad de que la violencia ha disminuido en Veracruz pese a las recientes masacres, secuestros y descuartizados, además de asesinatos de mujeres como el reciente perpetrado el domingo contra una enfermera del ISSSTE tras salir de sus labores en Córdoba y dirigirse a su hogar en Tierra Blanca; su cuerpo fue encontrado severamente torturado y asesinado de varios balazos, y se ignora si los secuestradores cobraron el rescate, o el crimen de un joven de 17 años plagiado en Soteapan y su cadáver encontrado entambado en Catemaco por solo citar algunos casos de horror, pero García Jiménez reconoció al Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado que llenó el recinto con policías vestidos de civil que aplaudían a rabiar en un reciento pintado de rosado, donde se repartieron tortas y refrescos al viejo estilo del más rancio priismo.

Y ESTO sucede cuando de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Estado de Veracruz ocupaba el segundo lugar nacional en feminicidios hasta el mes de Septiembre, con un total de 55 asesinatos de mujeres, mientras que el primer sitio se lo lleva el Estado de México, con 110, y el tercer lugar es para Jalisco, con 54; cuarto lugar para la Ciudad de México, con 45; quinto lugar Nuevo León, con 42; sexto lugar Chiapas, con 38, y séptimo lugar Chihuahua, con 36. Y no son ocurrencias calenturientas como el tercer informe de Gobierno de Cuitláhuac, sino que con parte del Seguimiento a Procedimientos de Alerta de Violencia de Género. En ese contexto, la CNDH compartió la cartografía del Feminicidio en México que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Estados con mayor cantidad de feminicidios son Estado de México, Veracruz y Jalisco. Tocante al caso Veracruz, se detalla que durante el mes de Enero ocurrieron seis casos, en febrero nueve, en marzo siete, abril seis y solo en mayo bajó considerablemente a tres casos. En junio fueron nueve casos, para julio otra vez bajó a tres, en agosto ocho casos y en septiembre cinco casos, aclarando: solo en materia de feminicidios porque ha habido crímenes cuyo origen se desconoce, pues en Veracruz se han encontrado cuerpos de mujeres en Estado de descomposición que a la fecha siguen sin ser identificado. Ahora que, será en Enero cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nuevamente haga el corte de todos los casos de feminicidios ocurridos en Veracruz, y las cosas de Septiembre a la fecha no pintan bien,

POR SUPUESTO, al tercer informe de Cuitláhuac asistió como representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, que al igual que la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo para la candidatura a la presidencia, la zacatecana hace lo propio en aras de la postulación a la Gubernatura de Veracruz. En fin, fue una fiesta al viejo estilo del tricolor, con acarreados (empleados de Gobierno nos indicaron que los obligaron a estar presentes), tortas de jamón con frijoles y una rebanada de chile, y refrescos. Ni cambio ni transformación, todo sigue igual, salvo el discurso de un Gobernador que ni el mismo se cree sus monadas, ya que las evidencias están a la vista. No hay combate a la inseguridad, por el contrario, el cobro de piso se ha intensificado, lo mismo que secuestros, y diariamente en este espacio se da a conocer un recuento de delitos, y existen días en que la cifra de fallecidos es preocupante, además de otros fallecidos por accidentes viales debido a las condiciones que presentan las carreteras. LO QUE si es cierto es que pareciera que la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en aras de construir políticos populistas es que coman tacos y consuman agüitas de tamarindo en la calle, y los que se atrevan que canten, como lo hizo la ridícula Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y más recientemente el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez canturreando sones jarochos. Quizá el PRI y el PAN robaron, pero los actuales no solo lo hacen sino que son proclives al ridículo populista, a la mentira y al discurso que ya no creen ni sus seguidores. OPINA carjesus30@hotmail.com

