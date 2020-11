Gilberto Haaz Diez – Los años fallidos

*Manuel Vicent: “Pero hoy los políticos no paran de hablar hasta pisarse la lengua. Era un silencio de oro el de aquellos viejos marineros, el de los viejos campesinos que respondían a cualquier pregunta solo con una mirada muy bien pensada”. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Escucha uno en radio y TV de Radio Fórmula, que este gobierno de Veracruz cumple dos años de existencia. Y que van a informar a sus gobernados.

Y un escéptico, cuyo nombre pidió omitirse, me dijo: ¿Qué van a informar?, Cuando salta a la vista que no hay obra pública ni benditas cosas. Y me enumero algunos datos.

Veracruz lidera el top ten en muchas cosas malas.

Primer lugar en Feminicidios.

Primer lugar en secuestros, según la organización Alto al Secuestro.

Tercer lugar en muertes de Coronavirus (4,988), después de CDMX y EDOMEX.

La percepción de los veracruzanos con el gobernador Cuitláhuac es muy mala. Un par de casas de encuestas de Mitofsky y Massive Caller, lo ubican entre los que la población no acepta. Con el 61% negativo, en desacuerdo, pues.

Fue lastimoso que se tuvieran que regresar recursos no ejercidos a la Federación, los llamados subejercicios, habiendo tantas necesidades aquí. Critica que hizo muy abiertamente el senador Ricardo Ahued Bardahuil. Urge un contador que ponga orden.

Si a todo esto le sumamos ahora que Veracruz tiene un recorte presupuestal de 1,500 millones de pesos, nos espera un año difícil, muy complicado, en todo.

En Palacio Nacional viven con el Jesús en la boca, llegan dos años y Veracruz retrocede. Esperemos. Ni modo, aquí nos tocó vivir.

SI POR MÉXICO

Anunciaron anoche las alianzas en la agrupación Sí, por México. Un grupo al que el presidente AMLO lo tacha de defensor de la corrupción. En torno a una mesa, no de cantina, los tres jerarcas de sus partidos: Alito, que no es malito (Alejandro Cárdenas), del PRI, Marko Cortés (PAN), y Jesús Zambrano (PRD), acordaron, de entrada, ir en una alianza partidista para algunas gubernaturas y alcaldías y lo que se aparezca, para poner freno al gobierno de “carácter dictatorial” de Andrés Manuel López Obrador, dice una nota de la revista Proceso. Tiene entre sus combatientes a Gustavo de Hoyos, de Coparmex, a Claudio X. González, a quien la furia presidencial ya le estalló, pero ese hombre no se arredra, a Beatriz Pagés, hija del legendario periodista José Pagés Llergo, y a diversas personalidades que quieren sacudir a México del populismo avasallador, más aun ahora que cayó y mordió el polvo el más populista de los populistas, Donald Trump, que llora que llora por los rincones, como la Zarzamora.

La alianza servirá en algunos municipios veracruzanos. Sin duda. Si volteamos a ver a Veracruz y Boca del Río, que son feudos panistas, muy seguro harán encuestas entre ellos para saber quién es el mejor posicionado, y con ese ir. Ahí PRD y PRI tienen poco que hacer. En cambio, en Córdoba la alianza suena bien para el ingeniero Guillermo Rivas Díaz, industrial que iría a cumplir y terminar un interinato de 9 meses, que ya resultó bueno para Córdoba. En Orizaba la encuesta sería entre el PRI con Juan Manuel Diez Francos y el PAN con Alejandro Zairick Morante, y quien resulte favorecido iría en una alianza que se ve ganadora.

Las barajas y los nombres comienzan a escucharse.

Hay mucho por ganar y mucho por perder.

El domingo 6 de julio de 2021, todos se medirán y verán las caras. 212 ayuntamientos y 50 diputados y cientos y cientos de regidores y síndicos, más los que llegan pidiendo chamba, hacen que la elección de 2021, donde la oposición quiere quitarle la mayoría congresista al presidente AMLO, sea muy interesante. 15 gubernaturas y 500 diputados y muchas alcaldías. Veremos.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

Te puede interesar: Gilberto Haaz – Los mensajes y epígrafes