Gilberto Haaz Diez-Los escenarios cambiantes

Por José Sobrevilla

Se ha preguntado ¿por qué el estado de Veracruz repunta en los índices de violencia política en las actuales elecciones, de acuerdo con la acreditada firma Etellekt (consultora especializada en análisis de riesgo y prospectiva, cuyo nombre significa ‘intelecto’ en griego!)? con 80 agresiones en 56 municipios, sin contar los de las últimas horas? Sin duda, los números son fríos, pero la reflexión nace porque en el último reporte de la empresa encabezada por nuestro amigo Rubén Salazar Vázquez, quien rescata que del 7 de septiembre que empezó el proceso hasta el treinta de abril 2021, de las 476 agresiones a nivel nacional, 80 ocurrieron en Veracruz contra políticos y candidatos, abarcando 56 de los 212 municipios; casi una cuarta parte del estado y todavía no terminan las campañas.

Para el analista, veracruzano por decisión, las reformas político-electorales aprobadas en el estado desde 2012, desde la administración de Javier Duarte para homologar las elecciones locales con la elección federal, ha provocado alternancias convulsas que han roto ecosistema político que había en el estado; y ha hecho que muchas familias tuvieran la oportunidad de disputarse el poder y acceder a él, en una entidad azotada por la guerra entre el cartel de los zetas y el Cartel de Jalisco, que ya lleva casi diez años, y muchos de estos alcaldes ante esa vulnerabilidad y ambición por conservar el poder, han establecido vínculos con muchos de estos grupos del narcotráfico.

“Ayer (jueves 6 de mayo) me contaban un caso en Paso de Ovejas en donde literalmente, una situación similar a la sucedida en Pánuco, Veracruz, donde levantaron al dirigente Rafael Higareda del partido local “Todos por Veracruz” y lo mantienen secuestrado, asesinando a un militante; en Paso de Ovejas el candidato fue amenazado de muerte por la delincuencia organizada y, pues ahí es evidente el vínculo del poder político y local con el poder criminal. No solo amenazan a los candidatos sino a la propia ciudadanía en caso de que no voten por el candidato oficial”.

A Rubén Salazar Vázquez lo entrevistamos por primera vez el colega periodista Raúl Fraga y este corresponsal el 30 de julio de 2018 a propósito de la violencia política generada en las elecciones de ese año que definieron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, para el canal de TV digital astl.tv en el programa La Agenda del Emprendedor.

– ¿Qué municipios son los más conflictivos? o ¿dónde ha habido más casos?

– Zongolica y Cuetzalan tienen cuatro agresiones cada una. Le sigue Tierra Blanca, Veracruz Puerto, Cosoleacaque, y Medellín de Bravo con tres agresiones cada uno. Después, con dos agresiones, se encuentran los municipios de Papantla, Acayucan, Xalapa capital, Chinameca, Orizaba, Coxquihui, Tehuipango, La Perla y Mixtla de Altamirano donde asesinaron a la alcaldesa hace unos años.

Donde han matado aspirantes y candidatos que buscaban puestos de elección ha sido en Tierra Blanca, Cosoleacaque, Tehuipango, La Perla, Uxpanapa, San Andrés Tuxtla y Úrsulo Galván. Hay más municipios con una agresión, pero ha habido más actos de violencia en estos municipios que te indiqué, 80 en 56 municipios, como te decía. “Si Veracruz no hubiera homologado sus elecciones en este proceso, las cifras de violencia a nivel nacional hubieran sido más bajas”.

En Veracruz, comparado con las elecciones de hace una década, jamás había tenido el nivel de violencia de ahora. Incluso, “en nuestros análisis, hemos notado que, mientras más alternancia a nivel estatal tengamos, más se desatan los eventos de violencia política posteriormente”. Y cita como ejemplo el Estado de Baja California Norte que, a lo largo de los últimos 24 años, nunca había tenido un candidato a un puesto de elección local o estatal asesinado, y ahora, después de la alternancia donde ha habido dos asesinatos, de ellos un gobernador”.

Las alternancias generan una inestabilidad en lo que coloquialmente llamamos “paz narca”, y que hace más inestables las entidades… “Lamentablemente vemos con preocupación lo que pueda pasar en muchos estados a partir de las elecciones de 2021, porque de los 15 estados que van a tener elección de gobernador, es muy probable que en la gran mayoría haya alternancias. Estados como Sonora, Chihuahua, y Nuevo León, donde no tenemos ese problema, es muy probable que para la elección de 2024 se sumen a la lista.

– ¿Por qué se da esto?

– Porque a los arquitectos de nuestra democracia, José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Lujambio y todos ellos, pareciera ser que el único propósito que tuvieron con las reformas que plantearon, por ahí de 1996, toda esa década de los noventas, fue alzarle la mano al PAN y quitar al PRI del poder; pero fue lo único. Nunca se pudieron a hacer una prospectiva de qué iba a pasar cuando se rompiera ese sistema de control vertical, que era un control del poder autoritario hacia gobernadores y alcaldes, y qué iba a pasar con esos gobiernos, una vez que ya no tuvieran ese control.

No previeron si esos gobiernos establecerían sus propios vínculos con la delincuencia y si eso fragmentaría más a estos carteles que es lo que hemos visto ahora y convertirse en una conjugación del poder político y criminal a nivel local que impidiera prosperar a la democracia como ellos la habían entendido.

La falta de convivencia democrática entre quien gobierna y quien es opositor por aspirar al mismo puesto, provoca que haya una competitividad político electoral muy baja, es decir, no existe la posibilidad de que lleguen nuevos perfiles con nuevas ideas, con nuevos proyectos de gobierno, porque los que están ahí no se los van a permitir y el riesgo es que, cuando estos alcaldes y candidatos llegan a través de la violencia al poder, ¿qué contrapesos van a tener una vez que accedan al poder? ninguno.

Es muy probable que después del 6 de junio –señaló Rubén Salazar– tengamos autoridades corruptas, que actúen negligentemente, que no solamente incurran en desvíos de recursos, sino que construyan obras públicas bajo el formato de la corrupción, o que pongan en riesgo la propia integridad de la ciudadanía; es decir, si al final admitimos este tipo de perfiles de violencia para desplazar a un opositor, las victimas al final vamos a ser todos. Ya lo vivimos aquí en la CDMX con la Línea 12 del metro.

Aunque aclaró que la violencia no solo son estos delitos “violentos” que atentan contra la integridad física de alguien, sino también contra la integridad psicológica. Hay una violencia e intimidación verbal, y que últimamente proviene del mismo poder, es decir, de quien gobierna. No le hemos puesto contrapesos y por eso no tienen ninguna intención de rendir cuentas, de ser transparentes.

Esto es interesante porque la izquierda llegó al poder a través de una narrativa y un discurso muy violento contra sus opositores; “lo vemos también con el presidente… Fíjate nada más, el presidente le ha llamado “chachalaca” a otro ex presidente, le ha llamado ‘borolas’ a uno más, les ha llamado ‘mafia del poder’, ‘delincuentes de cuello blanco’. Toda esa violencia va desgastando al proceso democrático porque la ciudadanía adopta esa narrativa; pero no solo la ciudadanía, sino otros gobernadores, alcaldes, hacen lo mismo con la oposición, o frente a otros que no piensan igual. Eso es autoritarismo mi querido José”.

Escuchar las reflexiones de mi paisano Rubén Salazar es sumergirse en los laberintos de la realidad, sobre todo en un tema que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Comentaba por ejemplo que la manera como se extendió el narcotráfico y en cómo se fragmentó en infinidad de grupos y organizaciones, es una expresión de la manera como el propio poder político se ha venido fragmentando en el país. Y muchos analistas le apropian al gobernante la narrativa oficial y consideran que todo el problema de la violencia se explica a partir de la criminalidad, como si se hubiera tejido, o construido por sí sola.

-Esta violencia electoral ¿Está generando una narcopolítica?

– Posiblemente estemos incurriendo en una narcopolítica que ha penetrado todos los órdenes de gobierno y es a la que tienen que enfrentar todos estos candidatos y candidatas que buscan aspirar a un puesto de elección. Es verdaderamente terrible porque se está empezando a ver.

– ¿Qué medidas se tendrían que tomar?

Diseñar una reforma política que considerara retirarle ciertas facultades a los alcaldes para ir resquebrajando esos pactos mucho más granulares que se han establecido con la delincuencia y el narcotráfico y otras bandas delictivas. Por ejemplo, el mando policial, ese sería uno muy importante, de tal manera que le podamos dar la posibilidad a los gobernadores de reconstruir ese control político que es necesario.

La seguridad y la violencia no se pueden resolver desde la seguridad y la violencia; no es un tema de policías y ladrones, es un problema político, que tiene una racionalidad política de fondo, porque realmente el dato que prevalece en el asesinato de candidatos es la impunidad y, muy pocos casos se resuelven.

