Gilberto Haaz Diez – Los pasos que siguen

“El documento firmado dice: que irán juntos, que el ganador de la encuesta será el candidato presidencial, segundo y tercer lugar podrán “optar” entre un espacio en el gabinete o la coordinación del Legislativo, ya sea en el Senado o en Diputados. El cuarto lugar puede optar por un cargo en el gabinete nacional o de CDMX.

Hasta ahí todos asentían con la cabeza. Se seguía leyendo el documento: será una encuesta a población abierta. La dirigencia de Morena elegirá a la encuestadora. Cada corcholata podría proponer dos encuestadoras. Y se elegirán al menos cuatro casas encuestadoras por sorteo, que servirán como ‘sondeos espejo’ para garantizar transparencia.

En un momento de aquella noche lluviosa, el presidente dijo: “En este espacio está mi sucesor o mi sucesora”. Porque no tienen duda. Lo dan por hecho”.

Otra, el presidente tiene que resolver quienes serán los sucesores de Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Menciona que va a reunir a su Gabinete y les preguntará si quieren seguir o se van. La más difícil es el caso de Claudia Sheinbaum. Tiene que pedir licencia, si quiere temporal hasta 60 días, la tiene que autorizar el Congreso de CDMX, que tiene dividido, 33 contra 33, y es por mayoría calificada. Si solicita la licencia definitiva, como lo pide el presidente, ya no podrá regresar a su cargo pasado el proceso, por ello es la más perjudicada en las reglas de piso parejo, de allí su cara de no me olvides. Si gana, ya no hay problema. Marcelo Ebrard recibió un espaldarazo del ex presidente de Uruguay, José Mújica, le dijo que no se olvide del Sur, aunque México su política está enfocada al Norte del país.

EL TENIS MUNDIAL

Fue un fin de semana donde el Roland Garros nos llevó no mucho a la emoción, solo el primer set donde Casper Ruud le dio la batalla al campeón, el serbio de apellido impronunciable, Djocovick. A las 7 de la madrugada, porque en París ya eran las 3 de la tarde, nos apoltronamos en el reposet y solo el primer set nos llevó un poco a la emoción. Luego todo fue dulzura para el serbio. Ganó y se colocó como el número uno con un Grand Slam, 23 ganados, uno más por arriba del español, Rafael Nadal. Pero este tenis nos trajo buenas noticias. En esas canchas donde no todos llegan, hay dos veracruzanos, uno es el doblista cordobés Santiago ‘Santy’ González, que está ranqueado con su compañero en el cuarto lugar del mundo, que no es cualquier cosa, y otro chamaco de 18 años, este yucateco mexica, Rodrigo Pacheco, alcanzó la gloria, junto a su compañero ruso, de ser los campeones juveniles, alcanzando el número uno del ranking mundial de juveniles. Pacheco, con 1,90 metros de estatura, creció en Mérida, Yucatán, tierra húmeda y de tintes paradisiacos. Cuando tuvo que elegir un deporte al cual dedicar sus tardes ponderó al tenis al lugar común del fútbol. México en el deporte de las raquetas, sin embargo, ha tenido escasos referentes mundiales. Leonardo Lavalle, Bruno Echagaray, Yola Ramírez, Raúl Ramírez, Rafael Osuna y Santiago González han sido los nombres que retumbaron en los circuitos en las últimas cinco décadas. En los últimos años las mujeres han ganado terreno como Giuliana Olmos, Renata Zarazúa y Fernanda Contreras, quien ha jugado Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

ESE GRAN SLIM

A finales de mayo, Rodrigo Pacheco tocó el cielo de los juniors al alcanzar el número uno en el clasificatorio mundial. Lo hizo tras ganar el Campionati Internazionali d’Italia, el conocido trofeo Bonfiglio en Milán. En el circuito profesional, con los grandes tenistas, ha sufrido derrotas que empiezan a forjarle el carácter. “Me falta mucho que aprender y mejorar para poder convertir esas derrotas en victorias. Todo es aprendizaje para mí, estoy empezando esta linda carrera”, contó al diario deportivo Esto. Al mexicano ahora le acompaña como patrocinador Telcel, del magnate Carlos Slim, quien ha sabido apoyar a los grandes deportistas mexicanos como Checo Pérez, piloto de Fórmula 1; Saúl Canelo Álvarez, multicampeón en boxeo, y recientemente al equipo de natación artística que conquistó tres oros y un bronce en un campeonato mundial.

