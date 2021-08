Gilberto Haaz Diez – Los presos políticos

TRAS LA VERDAD

Sergio Gutiérrez, diputado federal a la siguiente legislatura federal (reelecto), adelanta que él será propuesto por la bancada de Morena para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva. Aseguró que la reforma al INE será prioridad para ellos, no sin antes manifestar su molestia en contra de los consejeros Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, a quienes considera enemigos por adoptar posiciones “casi, casi de oposición”.

Aun no entra en funciones, pero dejan ver su odio hacia quienes se atreven a hacer uso de su libertad de expresión sujeta a las atribuciones que emanan de la Constitución y ley reglamentaria. La misma línea que les marca Andrés Manuel López: “atacar al INE” para lograr el descrédito y quedarse con la institución electoral. Ese es el fin que persiguen, el control de los procesos electorales, como en los viejos tiempos.

Claro que el mismo presidente de la República, no cesa en proferir la lluvia de calumnias en contra del INE y del TEPJF. AMLO insiste en que son organismos electorales corruptos, frase desgastada que carece de valor viniendo del experto en genera mentiras. Después de casi tres años de gobierno ha dejado en claro que solo es una frase de campaña, nunca ha podido demostrar actos de corrupción, solo desvaríos, especulaciones acordes a sus aviesos intereses.

La semana que termina no fue la excepción, volvió a recordar la cancelación de las candidaturas del corrupto de Felix Salgado Macedonio, así como la de Raúl Morón, de Michoacán. No reconoce, sin embargo, que incumplieron con la ley, razón legal que llevó a la cancelación de las candidaturas. AMLO siempre tergiversa, parcial y mentiroso.

Morena y sus aliados sí podrán reformar, incluso abrogar y crear una nueva Ley General Electoral, pero no podrán apartarse de los principios constitucionales; sus votos no les alcanzan para meter mano a la Constitución. Se quedarán con las ganas. El INE seguirá siendo autónomo, su composición no la podrán modificar, mucho menos podrá ser apéndice de la Secretaría de Gobernación, como lo pretende el propio presidente y sus huestes.

La “prioridad” de Sergio Gutiérrez pasará a ser secundaria y si intentan violentar la Constitución por medio de la ley secundaria, la Corte tendría que declarar la inconstitucionalidad de cualquier pretensión de vulnerar los principios plasmados en la Carta Magna. Solo presunción de rabietas de quien dice será el próximo presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura.

Gutiérrez, intolerante representante de Morena ante el Consejo General, no soporta que las autoridades del INE hagan uso de la réplica. Comentó que: “cada que habla Lorenzo en ulgún foro, en sus videos, donde sea, tira posicionamientos políticos y eso no puede ser, no es un tema personal, es un tema de respeto a las competencias, el INE no está para hacer posicionamientos políticos”.

Opinión equivocada del morenista. Claro que deben y pueden hablar de los asuntos del INE, que no le agraden al intolerante, es otra cosa. También dijo: “No diría yo que es un tema personal, sino que es un tema donde hay que corregir desviaciones que se han venido dando por el excesivo protagonismo, particularmente de Lorenzo y Ciro”. A este señor no le agrada que las autoridades electorales exhiban sus flaquezas legales e intelectuales, tampoco sus desvíos, mucho menos sus desvaríos y abusos que cometen. La verdad les incomoda. Tal es la molestia del “critico” que acusó a los consejeros de boicotear la consulta popular.

El morenista “razona” con el hígado, dado que sus críticas lo llevan al extremo de comentar que, si no se hubiera realizado la consulta, los 500 millones de pesos que costó su organización se hubieran usado para pagar los sueldos de Córdova y Murayama. Así de torpes y sin sentido son sus declaraciones ¡Y volverá a ser legislador!

Según Sergio Gutiérrez irán por la reforma electoral para revisar si 11 consejeros no son muchos y replantear sus funciones para quitarles atribuciones que puedan desconcentrarse; además, según la “sesuda” argumentación dijo que el INE tiene muchas atribuciones concentradas a nivel nacional, que tal vez habría que descentralizar hacia los Organismos Públicos Locales Electorales o las propias juntas locales del instituto, eso restaría trabajo a nivel central. El torpe omite mencionar que su propuesta está en la Constitución y no podrán reformarla.

Después de las bravuconadas “agachó la cabeza” para afirmar que, primero esperarán la iniciativa del presidente para después entrar en diálogo con el resto de las fuerzas políticas y construir consensos en torno a ella.

Ahora que serán menos legisladores de Morena, cree que, con el diálogo con todas las fuerzas políticas, se den los entendimientos, “yo creo (aseguró) que saldrá la reforma”. Yo no la visualizo, dejó entrever, aprobarla a rajatabla, y eso sin importar de quién sea ¡Pobre iluso! No pueden, no tienen los votos ni en ninguna de las dos Cámaras.

El diputado reelecto tuvo que descartar que en esta ocasión dictaminen una iniciativa de reforma electoral en la que “no se mueva ni una coma”, porque, de entrada, será un cambio constitucional que obligará a generar acuerdos con la oposición. Por fin algo razonable dijo el morenista. Luego agregó que tendrían que modificar los artículos 41, 116 y 99 de la Constitución.

Y así terminó la ilusión de poder reformar esos artículos. No podrán hacerlo, no alcanzan la mayoría calificada en ninguna de la dos Cámaras. Adiós a los calenturientos sueños de “robarse” al INE y llevarlo a los pies del “conquistador” de López.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – ¡No a la trampa de la revocación de mandato!