Gilberto Haaz Diez – Los tamales de Playa de Vacas

Fui al Puerto de Veracruz a una encomienda, sucede que el orizabeño Heriberto Castelán, por mediación de los Rotarios, obsequió a una gente que perdió una pierna, una silla de ruedas y por allí aprovechamos para llevarle un par de muletas, el hombre quedó agradecido y contento. Pero cerca de ahí, ya andando por el rumbo, encargué a quienes atienden, doña Rosy y Noemí, unos tamales de elote y los afamados bollitos, en Playa de Vacas, donde los preparan a la leña y a fuego lento. El negocio se llama ‘Atena’ y, además, preparan mondongo, pozole y barbacoa, yo solamente les compro unos 30 para llevar porque, llegando a Orizaba, convido a mis hijos y a un par de amigos que los saborean y se chupan los dedos. Son nuestros tamales veracruzanos, que allí y en la Cuenca, en Tierra Blanca, los hacen mejor que con la receta secreta que el coronel Sanders hace de los pollos Kentucky, cuando anden por allí cómprenles, son riquísimos y así consumimos lo que Veracruz produce.

EL CALOR JAROCHO Y LOS COMUNICADORES

Soplaba en Veracruz un viento tranquilo, uno que presagiaba que llegaba el Norte por ese huracán llamado Ian, que le pegó muy duro a los hermanos cubanos y les inundó lo que pudo, con todo y sus carestías, pueblo muy querido por Veracruz y México y que siguen sojuzgados quien sabe por cuántos años más, porque siempre decíamos que cuando cayeran los dichosos hermanitos Castro, esa Isla recobraría su libertad y pasarían a formar parte de las naciones que, del turismo, eran una potencia, lo digo Yo Mero que una vez fui a Cuba en el año 2009, y tienen todo para volver a ser grandes. Gente lista, trabajadora, buena, fueron creadores de lo que hoy es el imperio de Miami, y si uno ve la televisión de Univisión, Galavisión y Telemundo, notas que los grandes comunicadores son de raíces cubanas, aunque tenemos un par de mexicanos chingones, uno de ellos Jorge Ramos, que pone a parir chayotes cada que viene a una mañanera a AMLO y el orgullo veracruzano, el talentoso Raúl Peimbert, un gran comunicador, decente, honesto con su trabajo que, alguna vez vino a servir a los veracruzanos cuando Miguel Alemán lo llamó de emergente a cubrir el área de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, y dejó gran huella y grandes amigos. Larga vida a nuestros hermanos cubanos, y rogamos que Joe Biden no los apriete tanto, porque ahora mandó un warning pidiendo a los europeos que no viajen a la Isla. Déjalos, papá Biden, ellos viven del poco turismo que les llega. Algún día los volveremos a ver libres.

ESE TATA MARTINO

Si por mi fuera y yo mero me apellidara Azcárraga, lo primero que haría para componer a esa maltrecha selección mexicana, es despedir al Tata Martino, un tipo flojo, huevonzón que no trabaja, que prefiere irse a ver a los argentinos de Messi, dizque porque son nuestros rivales en el Mundial y no atender a los suyos. Ayer, sin ser pitonisos ni nada parecidos, cuando comenzó el juego, un amigo que sí sabe de futbol, me dijo que Colombia es una selección fuerte y que México no se las vería tan fácil, con todo y que ya iban 2-0 ganando. A Colombia le toca la mala suerte de estar en un grupo donde hay potencias sudamericanas, y por eso no van al Mundial, se eliminan en el grupo donde andan Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile y ellos, los colombianos, pero ese equipo tenía ayer a varios europeos y en un cerrar de ojos nos clavaron tres goles, como los tres tiros de a Rosita Alvirez, que nomás tres tiros le dio. Para un relevo, que no sería malo, aunque el refrán dice que no hay que cambiar de caballo a mitad del rio, para un relevo ahí está Vucetich o el Piojo Herrera, porque con este Tata Martino -que se aferra a llevar a su paisano Funes Mori al Mundial, un bulto que, si fuera tan bueno, estaría con la selección Argentina-, no pasaremos de lo de siempre. En fin.

