Gilberto Haaz Diez – Lozoya pa adentro

ACERTIJOS

La escena pudo llamarse el poder de la palabra, o el poder del periodismo. Cito a Gabriel García Márquez: “A mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿Ya vio lo que es el poder de la palabra?”. Cuando Emilio Lozoya Austin cenaba opíparamente y relajado en un restaurante capitalino, jamás pensó que esa salida marcaría su ruta y destino, la cárcel del reclusorio norte, donde ahora está allí cerca de alguien a quien acusó sin pruebas, como a todos, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La periodista Lourdes Mendoza tuvo doble celebración, su cumpleaños y el día que apañaron a Lozoya. El confeso quería tiempo para aportar pruebas, mismas que no ha aportado en cerca de 16 meses, puro cuento, porque no es solo decir yo le di dinero a fulano, no, hay que demostrarlo para que valga ante un juez. Eso no lo tiene, jugó en el tapete del póquer y pasaba sin ver, donde solo los perdedores y los amateurs se quejan de las cartas. Lozoya estaba sentenciado desde la misma mañana que AMLO le dijo que esa salida a cenar era legal pero inmoral. El pato a la pekinesa del restaurante Hunan de Reforma, se le atragantó, voló dentro de su barriga. Cuentan los enterados que llamó muy molesto al Fiscal, que atrapa a su familia, Alejandro Gertz Manero, y le dio un jalón de orejas de su tamaño: O lo apañas o te vas, habrá dicho el Preciso. Anoche todo el día los noticieros se dieron vida con la captura del incapturable, un hombre que gozaba de impunidad total de la 4T y que, por un pato cayó de la nube en que andaba. Ni hablar, hay días así.

LA REFORMA ELECTRICA QUE NO VIENE

La Reforma Eléctrica sufrió un parón, un apagón. Los congresistas la enviaron al año que viene porque, anda muy enredada y, aparte, no tienen la mayoría congresista. Aún más, ayer mismo el cowboy del sombrero a la John Wayne, Ken Salazar, que cobra de Embajador de Estados Unidos en México, fue a Palacio Nacional a ver a Ya Saben Quién, y le dejó dicho que hay mucha inquietud en los congresistas y en el gobierno americano por la Reforma Eléctrica, y que, si se aprueba sin liquidar o dejar contentos a los empresarios americanos, hay el peligro de salirse del Tratado de Libre Comercio, que eso sería la ruina de nuestro país. Bartlett solo cabeceó.

TITO DELFIN RUMBO AL PAN

El exalcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, anda en busca del partido de sus amores, el PAN, va sobre la dirigencia estatal para inyectarle nuevos rumbos, ahora que se acercará en pocos años la sucesión gubernamental, y muchos apuestan a que la Alianza entre PRI/PAN/PRD/ y Movimiento Ciudadano de Dante, harán morder el polvo a Morena. Ayer en sus redes sociales exhibió una reunión en Veracruz y Boca del Rio, con Ana Ledezma y un grupo de panistas de todo el estado, rumbo a la dirigencia estatal, desde su cargo de secretario general del PAN estatal.

