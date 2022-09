Gilberto Haaz Diez – Monreal el del momento (Diario El País)

Monreal se hace fuerte en el Senado sin soltar amarras con Morena: “Soy el arma secreta”.

Así le dedicó el diario El País del fin de semana, el merequetengue que se armó cuando buscaban quién sustituiría al presidente del Senado. Cito al diario El País:

“Monreal es un animal político, una carrera que forjó desde bien joven. Ha pasado por varios partidos y desempeñado decenas de funciones. Ahora su castillo es el Senado, donde dirige al grupo de Morena y también es el jefe de la Junta de Coordinación Política, un cargo que le permite administrar su talante con los propios y los adversarios. Ambos puestos le confieren poder, como se ha demostrado esta semana. No le parece el momento de saltar por la borda: “Conozco bien los tiempos y los ritmos políticos. Mi límite en Morena es la dignidad. Es muy pronto para quemar naves. Creo que hay que luchar desde dentro de Morena. Muchos han pensado que me voy a ir, que ayer era la ruptura definitiva”, dice.

A Julen Rementeria, jefe del PAN en el Senado, la jugada no le sentó bien. “El presidente del Senado no puede ser un empleado del Gobierno federal. Lo platicamos con él, le pedimos chance para formar una mayoría, para elegir a una persona autónoma. Nuestro bloque de contención no podía solo”, dice Julen Rementeria, jefe del PAN en el Senado. Conscientes de que su grupo y los demás de la oposición no suman los apoyos suficientes, lanzaron una andanada a Monreal, a menudo crítico con las políticas de su Gobierno y sin pelos en la lengua. “Monreal ha roto con Morena, eso es un secreto a voces, no solo le hicieron un vacío en la plenaria interna, él mismo ha hecho público que no está de acuerdo con destruir el INE, ni con militarizar la Guardia Nacional, por ejemplo. Nuestro acuerdo, negociado desde hace meses era proponerle para presidir el Senado, con nuestros votos y los que él recabara, pero a la mera hora eligieron a Alejandro Armenta y ya no hubo manera de recomponer eso”, sigue Rementeria. Fin de El País.

AQUEL MONREAL Y FIDEL HERRERA BELTRAN

Monreal ha sido un disidente, quiere siempre bien las cosas, cansado se enfrentó al presidente AMLO, siempre guardándole el respeto (Yo respeto, diría Bora Milutinovic), pero el presidente jamás le perdonó. Me acordé de hace años, cuando con el PRI rompió y lo expulsaron no solo de su bancada, le quitaron su cubículo, andaba como un paria sin sino ni destino, entonces llegó en su rescate una gente que luego sería gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Fidel tenía cuatro cubículos, en 1997, era uno de los cuatro vicecoordinadores con Arturo Núñez, que era el presidente. Fidel hizo operación limpieza y desocupó un cubículo que le prestó al expulsado Monreal. Desde esa fecha, Monreal le ha guardado un gran afecto y reconocimiento a la valentía de FHB, una prueba de ello que los libros que Fidel ha editado, Ricardo Monreal se los ha prologado. Otra prueba es que, a su hijo, Javier Herrera Borunda, Ricardo Monreal lo recibe constantemente con gran afecto. Más adelante de sus vidas, esos tres personajes, Ricardo Monreal, con el PRD, Arturo Núñez también con el PRD, y Fidel Herrera Beltrán con el PRI, gobernaron sus estados, Zacatecas, Tabasco y Veracruz.

