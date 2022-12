Gilberto Haaz Diez – Orizaba castigada

Se va diciembre, y sí me gustó pa que te vayas, como dijera la canción, también me gustó para hacer el recuento de los daños. Esta ciudad, Orizaba, fue castigada por el gobernador y su Congreso y sus diputados, donde Morena tiene mayoría, y nos han dejado como al rey Tojo: to-jo-didos, pues según el alcalde JM10, de los 990 millones que solicitó, sólo recibirá 547 millones de participaciones federales, por debajo de lo que recibirán ayuntamientos como el de Córdoba, Papantla y Tuxpan. Declaró: “Lo que puedes pensar es que se está castigando a la ciudad de Orizaba”. La ciudad chayotera quedó en el décimo lugar de ese top ten, y los dos municipios campeones fueron Veracruz y Xalapa. Córdoba recibirá 655 millones. El alcalde cree y asegura que es un castigo por no ser de Morena, pero que con todo y eso saldrán adelante porque, ¿Qué creen? Esta ciudad se está convirtiendo en un torbellino de turistas, no hay fin de semana que la hotelería no festeje la alta ocupación y la restaurantería pegue de gritos de júbilo, es una ciudad que no tiene mar, pero tiene altas montañas, áreas verdes, a veces neblina como en Londres y tiene turismo de nieve, con la visita al Pico de Orizaba, o sea, Suiza nos queda chiquita, como presume AMLO de que México tendría el sistema de salud de Dinamarca, pero no dijo si el país o un pueblito por aquí centroamericano. Y en Orizaba llegó ya la apertura de Casavegas, donde hay de todo y con medida: 9 bares, restaurantes, Casa de la Tortura, castillos Medievales y duelo de escuderos con sus caballos pura sangre, y no tarda y llega el Tobogán de la Montaña, vengan porque Casavegas es un cuento y hay que saber contarlo.

LLEGA LA NOCHEBUENA

Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. El corrido embajador de México en Perú llegó a la mañanera, a que el presidente AMLO lo apapachara y le dijera: tranquilo, de peores lugares nos han corrido, como dijera Kamalucas, un filósofo de mi pueblo, que descansa en paz. Nos corrieron por metiches, el embajador, Pablo Monroy llegó con su carita de ‘yo no fui’, y era muy cierto, el que fue el culpable es el mismo presidente que atizó ese fuego y dijo que no rompían relaciones, porque se necesitaba a la embajada para proteger a los mexicanos que allá viven, mentira, no tardan y los peruanos nos dicen estás qué te vas y te vas y no te has ido, entonces, cuando ellos rompan relaciones con nosotros, después de salir con nuestros cachivaches como la selección mexicana cuando la expulsaron de Qatar, eliminada, se tendrá que buscar un país tercero para que responda por los asuntos diplomáticos de México en Perú, así son esa cosas de las relaciones. Y como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad tenía el presidente AMLO de hacerle una llamada de atención al poderoso Joe Biden, cuando recibió en la Casa Blanca al ucraniano Zelensky, que es un héroe en el mundo por aguantar la metralla de los jodedores rusos, y cuando Biden le fijó que era bienvenido a América, AMLO lo reprobó y le corrigió el discurso, como maestro de escuela a alumno tonto, le dijo que no es América, que son Estados Unidos de Norteamérica, porque América somos muchos, incluidos Perú y Venezuela y sus amigos nicaragüenses, uno piensa qué el presidente no tiene mejores cosas qué hacer que estarle jalando la cola al tigre para que, cuando despierte, nos dé un zarpazo como lo hizo Donald

Trump y en una mañana nos aquietó amenazando el fijar aranceles si no parábamos la migración hacia Estados Unidos, y AMLO y Ebrard les entró el cus cus y jalaron a 100 mil soldados (eso presumía Trump), para cuidar la frontera. Biden es de otro tipo, es gente decente, no es el camorrero de la secundaria que, en cuanto te lo encontrabas, o te surtía o se surtían, pero qué necesidad.

