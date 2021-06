Gilberto Haaz Diez-Todos se defienden

POR SI ACASO…

*Pese a 26 muertos y 100 heridos, no hay culpables

*AMLO se burla de adversarios que los “enfrentan”

LA TRAGEDIA en la Línea 12 del metro –que seguramente no pasará a mayores ya que en este gobierno, al igual que en el juarista: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas-, sacó a flote una verdad que ya todos conocíamos: que tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, pero sobe todo el primero, son los “gallos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2024 y, por tanto, no habrá responsables por los 26 muertos y 100 heridos que provocó la mala construcción tanto del puente como de las trabes que hizo que los vagones se desplomaran el pasado 3 de Mayo por la noche. Los dos, de antemano, ya están perdonados, lo que no habría ocurrido si el responsable hubiese sido el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa ​a quien ya querían cargarle la responsabilidad, pero hábilmente salió en su defensa diciendo que tiene toda la documentación salvaguardada que avala las condiciones en que recibió el metro y del mantenimiento permanente que, en cambio se le dio, pero el problema no fue de Mancera sino que proviene de la construcción a cargo en gran medida del Grupo Carso, del empresario consentido del régimen, Carlos Slim Helú a quien, por supuesto, tampoco embarrarán porque entonces si, el escándalo alcanzaría a Ebrard por negligencia en la construcción de la obra y los materiales baratos que fueron utilizados, y en Claudia Sheinbaum por no supervisar, pese a las denuncias que ya existían de ciertas fallas como rupturas y hundimientos, y no dar el mantenimiento adecuado.

PERO DECIAMOS que tanto Marcelo como Claudia son los “tapados” del Presidente, pues en aras de defenderlos, López Obrador afirmó que sus adversarios no tienen personas con prestigio, gente honesta e íntegra, que le tenga amor al pueblo, y criticó que piensen que el pueblo esté dormido y que no se da cuenta que intentan enfrentar al canciller Marcelo Ebrard con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum por el tema de la Línea Dorada (exonerándolos de culpa), y en ese sentido rubricó: pero ni Ebrard ni Sheinbaum caerán en provocaciones, aunque recapacitando, sin querer queriendo los dejó al descubierto al trata de componerla diciendo que, aun así, “hay muchos aspirantes presidenciables en Morena, situación que no sucede en la oposición”, y se siguió por ese rumbo, socarronamente: “Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres, el problema lo tienen ellos, ¿de dónde los van a sacar? ¿Quién será? ¿Claudio (X. González), la esposa de Felipe Calderón, (Gabriel) Quadri, va a regresar Diego (Fernández de Cevallos), (Miguel Ángel Osorio) Chong, (Carlos) Loret de Mola, (Enrique) Krauze o Héctor Aguilar?”.

FIEL A su costumbre de atacar y dividir, AMLO dijo que sus adversarios “no tienen personas con prestigio, gente honesta e íntegra que le tenga amor al pueblo”, y criticó que piensen que el pueblo esté dormido. “¿Van a sacar a un personaje famoso? ¿Van a fabricar a alguien? ¿Van a meter un personaje como se introduce al mercado un producto chatarra? Cuando se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña, que es el que acaba con lo sucio, con el cochambre. Ya no”. Y haciendo a un lado el tema obligado de la Línea 12 del Metro o Línea Dorada, adoptó su papel de hombre bondadoso y caritativo: “A lo mejor ellos en su enajenación (sus adversarios), como están obnubilados, no entren en razón, pero esto que estamos haciendo es en beneficio de sus hijos y nietos. Ellos, ya va a ser muy difícil que cambien, pero las nuevas generaciones están más abiertas, hay más frescura, hay más interés por vivir mejor, porque las cosas cambien”. Después se puso el hábito de demócrata y cerró: yo no quisiera estar en los zapatos de mis opositores, pero que le echen ganas, sí se puede, pues el país vive en una democracia y hay libertades, y al final el pueblo decidirá”.

PERO VOLVIENDO al tema de la Línea 12 y los 26 muertos y 100 heridos, muy a pesar de que se trató de una construcción y supervisión deficientes lo que llevaron a una falla estructural que derivó en el colapso del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, nadie pagara por ello, cuando en otras naciones ya habría gente en prisión, pero los fallecidos es parte del pueblo bueno, del que manipula López Obrador y les arroja migajas para que le consientan esos crímenes y nadie sea culpable. El Presidente es capaz de dar becas a los hijos de los fallecidos, y pensión a viudas y viudos de por vida para que el asunto no pase a mayores, y tanto Ebrard como Sheinbaum se mantengan inmaculados y listos para disputar la Presidencia –uno u otro- en el 2024, muy a pesar que el Movimiento de Regeneración Nacional ya perdió más de la mitad de la ciudad de México.

PORQUE EL peritaje externo de la empresa noruega DNV que busca determinar la causa raíz del accidente, fue muy claro al mostrar deficiencias en el proceso constructivo, lo que permite definir de forma preliminar que el colapso fue provocado por una falla estructural, asociada a distintas condiciones identificadas. Por ejemplo, la soldadura fue deficiente por mala ejecución y no conclusión; el número de pernos que indicaban los planos no coinciden con los encontrados en las trabes que conforman el conjunto del puente; además, se usaron concretos de distintos tipos. También hubo deficiencias en la supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. En suma, Marcelo Ebrard, aunque lo proteja López Obrador si tiene responsabilidad, pues de acuerdo al panorama presentado, los daños observados fueron la deformación de trabes, así como roturas en sus almas, lo que viene desde la construcción. En la primera parte del peritaje, DNV planteó las siguientes líneas de investigación, basadas en los siguientes cuestionamientos: ¿El diseño ha sido apropiado para el sistema de la L12?, ¿cumplieron los materiales de construcción con lo requerido por el diseño?, ¿cumplió la ejecución de la construcción con lo requerido por el diseño?.

LO ENTREGADO el miércoles es parte de la primera fase, ya que el peritaje constará de tres estudios, y el segundo se entregará el 14 de julio, mientras que el tercero el 30 de agosto, pero tenga usted la seguridad, desde ahora, que ni Marcelo Ebrard ni como Sheinbaum tendrán consecuencias por ello, y que en el 2024 uno de ellos, pese a la negligencia observada en sus funciones, será candidato a la Presidencia de la República. En fin, México mágico y aguantador que se compra con dinero o con un falso mesianaje. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Hartos del engaño 12 Estados exigen medicamentos