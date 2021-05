Gilberto Haaz Diez – Un orgullo xalapeño

*“Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en música. Vivo mis sueños en música. Veo mi vida en términos musicales. No puedo decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de importancia en la música, pero sí sé que lo que más alegría me da en la vida es mi violín”. Albert Einstein. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Javier Camarena, jalapeño nacido en la capital veracruzana, un 27 de marzo de 1976, a sus 45 años ha sido designado el mejor cantante de Ópera del mundo. Por los International Award 2021, una premiación similar a los Oscar. Debutó en 2012 en el Gran Teatro del Liceo y ahora lo quieren todos los afamados teatros del mundo. En entrevista contó que, cuando se fue a estudiar al conservatorio a México, lo hizo de aventones de Xalapa a esa capital. Su trabajo le costó alcanzar esa cima. En el Metropolitano (MET) de Nueva York mantuvo a la gente de pie ovacionándolo 10 minutos. Allí mismo, en 2014, se convirtió en el tercer cantante en 70 años que repite un aria a pedido del público y del director. Un experto del canto le dijo que tiene su voz de oro y que llegará a la altura de los tres tenores. Cantó hace 17 años en el Palacio de Bellas Artes. Radica en Zurich y, al terminar la pandemia, volverán a abrir los grandes teatros del mundo, aspira regresar a cantar a Bellas Artes México, si le da el tiempo de giras mundiales. Ahora ya no necesita de aventones. Se lo ha ganado a pulso y trabajo. Un orgullo veracruzano jalapeño.

EL PARIENTE DE VISITA

Domingo pasado, mi sobrino Ginés Diez Fernández visitaba esta tierra orizabeña, venia, me decía, a acompañar en el caminar al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez (ChikiNando) y a los candidatos Juan Manuel Diez Francos y Rubí Márquez, que lo harían por la calle Poniente 7 en los Arcos de Rio Blanco hasta el centro de Orizaba, en busca de votos para la alcaldía y diputación local. A esa hora, Atlético de Madrid se jugaba la vida con el Real Madrid y Barcelona, y yo con ellos en la tele. Ginés Diez Fernández, es nieto de mi tío, el notario Ginés Diez Fernández, de Villa Azueta, hermano de mi madre Gloria, dos veces alcalde de ese pueblo y gran benefactor, como años después lo fue un hijo del mismo nombre. Hijo de Marisa Fernández, que al frente del DIF municipal hizo gran trabajo de ayuda en Villa Azueta y aún, en inundaciones de ese rio, Tesechoacan, cuando se desborda va y brinda la mano amiga a sus paisanos, desde Córdoba, lugar donde viven. Ginés es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Paccioli de Córdoba y ahora anda dedicado a las empresas. Luego, más tarde se fue a una cena con el ingeniero Guillermo Rivas Díaz, candidato a alcalde de Córdoba por la coalición PRI/PAN/PRD, y varios invitados.

LA NAHLE TARJETA ROJA

Sucede que el INE, organismo que quieren desaparecer todos los morenos, le sacó tarjeta roja a Rocío Nahle, la zacatecana que aspira a ser gobernadora de Veracruz, si las cosas se le acomodan y le deja la cancha Ricardo Ahued Bardahuil. Tuiteó unos promocionales de la refinería de Dos Bocas y algo dijo del presidente AMLO, lo que está prohibido en tiempos electorales. El INE le dio tres horas (como la canción de Marco Antonio Muñiz: te doy dos horas, para que llenes mi vida de amor), para que retire esa propaganda indebida. La Nahle la bebió y la derramó. Quien denunció fue Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, por las publicaciones del 30 de abril y el 12 de mayo en los que promocionan actos de gobierno con lo que viola la equidad en la contienda y la veda electoral. No pues sí.

