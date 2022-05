Gilberto Haaz Diez – Una de trenes del pueblo

TRAS LA VERDAD

No es difícil suponer que el interés principal de AMLO sea el boicot de la Cumbre de las Américas, dado que él se pretende erigir en el líder de América Latina, de suyo una locura más del presidente López; igual que Luis Echeverría Álvarez.

Por eso la consistente necedad de que, él no irá si EUA no invita a los gobiernos tiranos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, caracterizados por ser antidemocráticos, represivos y voladores de los derechos humanos ¿Qué opina AMLO de la gran mayoría de los países de América? Parece que esos no existen.

A su impertinencia se empezaron a sumar gobiernos como el de Honduras y cómo no hacerlo después de que los norteamericanos pidieron la extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de ese país. Por investigaciones de la DEA, EUA solicitó la detención y extradición al estar vinculado, presuntivamente, con el crimen organizado de ese país. Se suma la negativa de acoger a miles de hondureños en los Estados Unidos.

José Daniel Ortega Saavedra, exguerrillero sandinista que se empoderó en la presidencia desde el año de 2007 a base de actos terroristas, tirano que ha encarcelado a sus oponentes políticos y se reelige cuantas veces quiere. Ese bastardo anunció que no iría a la Cumbre. Por supuesto que no le falta razón salir de su madriguera, sería detenido y encarcelado. Pesan múltiples denuncias en su contra por asesinatos y violaciones a derechos humanos.

Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela no fue invitado a la fiesta por las mismas razones que no participará Daniel Ortega. Desde el año de 2013 que asumió el poder por órdenes de Hugo Chávez, no ha soltado la presidencia de aquel país. Al igual que AMLO se ha dedicado a destruir las instituciones y a empobrecer a los venezolanos.

Del gobierno cubano no hay mucho de qué hablar. Desde el año de 1952 en que arribaron al poder por medio de las armas el régimen castro-comunista no ha dejado el poder. Así son los comunistas. Primero Fidel Castro hasta la muerte, le siguió el hermano Raúl Castro, quien por su avanzada edad cedió el poder a Miguel Díaz-Canel, ahora ostenta la jefatura de Estado, jefe de gobierno y secretario del partido comunista. Al saber que no sería invitado a la Cumbre, adelantó que no iría.

¿Qué hay de la treintena de países de América? Parecen no importarle a López Obrador. Apoya a los tiranos y él apunta por ese rumbo. Otro gobierno socialista sudamericano se sumó a la idea del dictador de AMLO, no asistir a la Cumbre.

No hay mayores razonamientos que el supuesto argumento del hermanamiento de los países de toda América.

AMLO quiere ser considerado el adalid de América Latina. De ahí que presione a otros gobiernos para que no asistan a la Cumbre que organiza EUA; pretende desbancar a Joe Biden. López ha afirmado que es necesaria una integración continental en toda América, similar a la que precedió a la Unión Europea. Resulta tan ignorante que ello no es cierto ¿Sabrá del Brexit?

En su falaz retórica también ha dicho: “Solo de esa manera, de una América unida, hermanada podremos hacer frente a las turbulencias de la economía mundial y lo más importante al peligro geopolítico que representa para todo el mundo el declive económico de Estados Unidos frente a otras regiones en especial de Asia y en particular me refiero al avance económico, comercial que puede ser hasta hegemónico de China” ¿Así o más clara su postura? Coquetea con los socialistas chinos.

También asentó que, con una América unida, además de frenar este curso de acontecimientos indeseables, se podrán aprovechar las oportunidades de un mercado común. AMLO jalándole los bigotes el león.

Otra razón más que confirma querer el liderazgo, no de México, sino de López Obrador: “No sólo con el propósito de figurar en el primer sitio como una región próspera en el mundo, sino para dar bienestar y justicia a nuestras poblaciones, para enfrentar juntos complejos problemas comunes como el de la pobreza, la inseguridad y la delincuencia, las consecuentes oleadas migratorias, el cuidado del medio ambiente, el abasto energético e incluso prepararnos, actuar juntos en catástrofes causadas por fenómenos naturales”.

Discursos que contrastan con sus políticas públicas en México. Él defiende a los delincuentes, está en contra del cambio climático, ha agudizado la pobreza, no detiene el flujo migratorio de los mexicanos por falta de empleos bien remunerados ¿Bienestar y justicia para los mexicanos? ¿Enfrentar juntos la pobreza e inseguridad? ¡Ha promovido el desabasto energético! Las falacias del presidente López; practica las mismas políticas públicas de aquellos gobiernos que defiende.

Las Cumbres son más de naturaleza política, que de verdadera colaboración entre la treintena de países.

AMLO no conseguirá el boicot de la Cumbre de las Américas.

Sin embargo, es importante la participación de México en esa Cumbre, siempre lo ha sido. Solo los nefastos tiranos se han sumado a la insensata propuesta de Andrés López.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – AMLO descongela plazas del sector salud