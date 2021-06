Gilberto Haaz – La ausencia de Yunes Márquez

ACERTIJOS

Todos los agoreros del desastre, pronosticaban que si Miguel Ángel Yunes Márquez, ex alcalde y excandidato a gobernador y retirado por la contienda en Veracruz a la alcaldía, se presentaba en Pacho Viejo a responder una acusación electoral, sería aprehendido como le hicieron a Rogelio Franco Castán, exsecretario de gobierno, que lo detenían por un delito y le aplicaron otro que se sacaron de la manga, ‘ultraje a la autoridad’. La trampa estaba puesta, pero ChikiYunes no cayó en ella. Bien decía Kamalucas, un filósofo de mi pueblo: Cuando la ley y la política chocan, la ley es la que pierde.

EL BISAGRA DANTE

Un conocedor de los números, me dijo que el segundo gran ganador de la elección, después del PVEM, fue Dante Alfonso Delgado Rannauro, dueño de Movimiento Ciudadano, no solo porque se cubrió de gloria con Monterrey y Nuevo León, ganando la gubernatura con el mamado, Samuel García, y la alcaldía con el hijo del recordado Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas. Los diputados de Dante serán ahora no solo la bisagra, al igual que el PVEM, quien ahora amenaza con independizarse y que no los llamen ‘lamesuelas’ de AMLO, como los han llamado desde el día que, como la Aventurera de Agustín Lara, han vendido caro su amor, ahora el esposo de Anahí, Manuel Velasco Coello, declaró que valoran si siguen con la alianza presidencial, pues el horno no está para bollos y anda todo muy polarizado y que no le tiene miedo al gobierno, porque lo andan amenazando. Ah chingá. Dante, que también se filtra con venir de candidato a gobernador de Veracruz, y todos lo recordamos como el excelente gobernador del cuatrienio que le dio el impulso a ese corredor Veracruz-Boca del Río, cuando en ese gobierno suyo abrió las plazas comerciales, le ganó al mar lo que ahora es su bello bulevar y que dio paso a que Veracruz-Boca tuviera nuevos y grandes hoteles y torres y restaurantes, Dante es recordado por eso, el gobernador que abrió ese mercado donde ese Veracruz es bello y, además, tiene mar. Ojalá y también se quite Dante el llamado de que su partido es otro de los apéndices de AMLO, pues cuando votaban en el Congreso se sumaban con él para que no le quitaran ni una coma a lo que enviaba como presidente. Aunque otros desde el altiplano, ven a Dante como candidato de una Alianza, a la que él y su partido no quieren pertenecer, rumbo a la silla presidencial, más ahora que el presidente se burla de que no hay contendiente opositor a la vista. La rueda gira, la composición de este nuevo tapete electoral deparará muchas cosas buenas y malas.

EL PRESIDENTE Y SUS ADVERSARIOS

Al otro día del 6 de junio, que no se olvida, comenzó la sucesión presidencial. No es que ande adelantada, anda adelantadísima, ya que el mismo presidente se mofa y burla de sus adversarios, que no tienen un candidato fuerte que se les oponga. Y en una de sus mañaneras se burló de ellos, dijo: “Esto del tren es para afectar a nuestro movimiento a la transformación, desde luego poner a pelear a Marcelo con Claudia, muy vulgar porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa y como lo dije la vez pasada, nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres el problema lo tienen ellos, de dónde los van a sacar, quién, ¿Claudio, la esposa de Felipe Calderón, Quadri? ¿Va a regresar Diego, Chong, quién, Loret de Mola, o Krauze o Aguilar, de dónde?

