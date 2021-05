Giran orden de arresto contra Marilyn Manson por agresión

Estados Unidos.– Mark Wahlberg es uno de los actores de Hollywood que es reconocido no sólo por sus películas en donde participa, la mayoría de ellas de acción, sino que también por su escultural figura, no por nada en su cuenta de Instagram no duda en subir videos o fotos de sus entrenamientos y los resultados, sin embargo, el histrión ha sorprendido a todos por cambiar de imagen y subir más de 10 kilos.

A través de redes sociales se han difundido fotos de Mark Wahlberg con un aspecto con el que luce irreconocible ya que aumentó de peso, esto debido a que se encuentra grabando en Los Ángeles su nueva película: Father Stu.

El histrión fue fotografiado con un notable “panza”, cachetes y hasta papada, tanto que luce como si fuera otra persona. Page Six reveló que además de que Mark Wahlberg subió más de 10 kilos, el aspecto del actor también se debe a maquillaje y prostéticos que lo hacen ver aún más subido de peso.

A pesar de que sorprendió con su cambio, a través de Instagram el actor ha compartido su radical cambio en donde ha mostrado los kilos demás que ha aumentado por medio de fotos que le toma a la báscula en donde se pesa.

Foto: Instagram

Hace apenas un mes Mark Wahlberg que ya había subido 10 kilos y que logró esto gracias a que consumen más de 7 mil calorías, esto con ayuda de su chef personal, Lawrence Duran, quien dio una entrevista a E News!

Foto: Instagram

“Tratamos de alcanzar 7mil calorías al día, pero no es fácil para nadie ingerir tanta comida a pesar de que la estamos dividiendo en porciones más pequeñas. (Mark) come cada tres horas, hacemos buenos carbohidratos, vegetales de color verde oscuro y luego, simplemente cambiamos las proteínas a lo largo del día y, al menos, incluimos una docena de huevos al día”.

La nueva película de Mark Wahlberg: Father Stu narra la historia del sacerdote Stuart Long, quien destacó en el boxeo en su juventud y logró conseguir el título de peso pesado de los Guantes de Oro de 1985.

Foto: Instagram

The Hollywood Reporter mencionó que el histrión lleva trabajando seis años en la película en la que también participa Mel Gibson y que Rosalin Ross, pareja de Gibson es la guionista, además que también debutará como directora del mismo.

Con información de Milenio

También te puede interesar ver: Belinda da el sí a Nodal