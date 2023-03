Giran seis órdenes de aprehensión por incendio en estación migratoria de Chihuahua

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evadió detallar si le pidió la renuncia a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), tras el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y que le quitó la vida a 39 migrantes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que primero esperarán a los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lo ocurrido para el deslinde y posible castigo a funcionarios federales, entre ellos Garduño Yáñez.

López Obrador apuntó que esta tarde su Gobierno informará nuevamente sobre los avances en la investigación de lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, del cual volvió a dejar en claro que no habrá impunidad para nadie.

“Reitero primero es el pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho mucho, muy triste, a los familiares de los migrantes, de países hermanos, primero eso. Lo segundo es que no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que de hacer justicia, que actúan con profesionalismo, absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, expuso.