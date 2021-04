‘Glaciar del fin del mundo’ podría derretirse antes de lo previsto; advierten científicos

Minnesaota, Estados Unidos.- La muerte del joven afroamericano Daunte Wright durante una parada de tráfico cerca de Minneapolis, Minnesota, fue “accidental” después de que una agente confundió un taser con su pistola, dijo el jefe de Policía, Tim Ganno.

Según Ganno, la Policía blanca que disparó contra Wright quería usar una pistola eléctrica conocida como taser para inmovilizarlo, pero se confundió y disparó con su arma de fuego.

“Esto fue una descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright“, aseguró Ganno, que dirige el Departamento de Policía de Brooklyn Center, un ciudad residencial de 30 mil habitantes al noroeste de Minneapolis, donde se produjo el incidente.

LIVE: Cops at the Brooklyn Center, MN police department just declared an unlawful assembly where protesters outraged by tonight’s police shooting of Duante Wright have been gathering https://t.co/32WyVi4GEp

— Unicorn Riot (@UR_Ninja) April 12, 2021