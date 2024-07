¡GOBERNADORA! ¡GOBERNADORA! RECIBE COATZACOALCOS A ROCÍO NAHLE

• En el cierre de campaña regional, el candidato a la gubernatura confirma que el sur hará el cambio que México necesita.

⁠Impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos, mejorar la infraestructura y recuperar la seguridad, propone la candidata.

Coatzacoalcos.- Pepe Yunes anunció con energía que el sur de Veracruz resurgirá este 2 de junio, y lo aseguró desde Coatzacoalcos, donde, dijo, la candidata de Morena nacida en Zacatecas, fue cobijada y traicionó su confianza al no resolver, al no hacerse presente y no caminar en la solución de los problemas que hoy le duelen a la gente.

Ante miles de personas que le reafirmaron su respaldo, el candidato a gobernador por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, dio la bienvenida a la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, y confirmó la fuerza y el empuje de la voluntad ciudadana.

Al mismo tiempo, lamentó que hoy, con cargo a Morena y a la candidata de Zacatecas, Coatzacoalcos vive su peor etapa. “Vemos un Coatzacoalcos detenido en el tiempo, secuestrado por la pobreza y la desigualdad, un sur que no es digno de la grandeza, la altura y la calidad de las veracruzanas y los veracruzanos que pueblan esta tierra”, expresó.

Al reconocer que Coatzacoalcos respira tristeza y añora los tiempos idos porque sabe lo que es ser referente de industria, de empresa, de empleo, de mejoramiento y de progreso en la Nación y en Veracruz, indicó que “ese recuerdo, esa imagen que nos ha arrebatado ese mal gobierno de Morena debe encaminarnos y motivarnos a recuperarlo como la democracia nos permita que es participando con devoción, valentía y determinación haciendo valer nuestras libertades con nuestro voto”.

En Coatzacoalcos, donde se abrieron las puertas a falsas promesas, donde hubo desengaño y desesperanza por quienes no cumplieron, Pepe Yunes expresó su voluntad por que el voto genere el cambio de una realidad que hoy lastima. “Desde Coatzacoalcos, por los tiempos que merece el sur de Veracruz, por los tiempos que reclama Veracruz, ¡ganaremos la elección con su apoyo! ¡Llevemos a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República!”.

A una semana de la elección, Pepe Yunes concluyó su mensaje reiterando que “en Veracruz vienen tiempos mejores, viene un gobierno cercano a la gente y que trabajará para la gente, un gobierno digno de su importancia y de su confianza. ¡Hasta la victoria este 2 de junio!”.

Posteriormente, la candidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, dijo que en su gobierno los corruptos como Rocío Nahle no tendrán cabida y que, en cambio, trabajará de la mano con Pepe Yunes, con quien va a apoyar a las madres de desaparecidos, a los maginados, a los campesinos, a los ganaderos, a los pescadores y a quienes no tienen medicinas ni agua.

Constató con los asistentes al acto lo mal que está la región en seguridad, en salud y en infraestructura carretera. Se comprometió a trabajar para todos, reforzar los programas sociales, traer las mejores empresas del mundo a Coatzacoalcos, revisar el tema del puente Coatzacoalcos y recuperar la paz y la tranquilidad.

“Quiero ser presidenta para cuidar a sus hijos y a sus familias con las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. No vamos a quitar los programas sociales, los vamos a mejorar, con múltiples beneficios para los adultos mayores”, aseguró.

La candidata a la Presidencia se comprometió también con las y los emprendedores, con las y los docentes, a los profesionales de la salud, a quienes les aumentará el sueldo. Gálvez Ruiz aseguró su apoyo a activistas, ecologistas, periodistas y a quienes han sido marginados y agraviados por este mal gobierno.

Por último, ante la corrupción y el auge de la delincuencia, “yo sí me voy a enfrentar a los delincuentes” y le aseguró al candidato a gobernador: “Vas a contar conmigo, Pepe, para tener los recursos necesarios para fortalecer tu policía. Vamos a recuperar la seguridad”.

Xóchitl Gálvez finalizó asegurando: “Vamos a ganar y vamos a defender el voto. Vamos a ganar para unir este país. Basta de división, basta de odio. Aquí hay democracia. Su voto va a contar. ¡Este 2 de junio, la esperanza es nuestra! ¡Este 2 de junio, vamos a ganar!”.

Redacción Noreste