Gobierno de Joe Biden condona la deuda estudiantil a 125 mil personas por un total de 9 mmdd

India.- Más de un centenar de estudiantes se encuentran hospitalizados tras la ingesta de comida en mal estado en una escuela de educación superior en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de India.

El secretario precisó que a unos 70 se les recetaron medicamentos para calmar el dolor mientras que de 25 o 30 estudiantes están recibiendo medicación por goteo y “uno o dos se quejan de temblores”.

Este incidente ocurrió apenas un mes después de que otro centenar de alumnas de una escuela de secundaria también tuvieran que ser hospitalizadas por una supuesta intoxicación alimentaria en el estado de Telangana, en el sur del país.

#WATCH | Over 100 children fall ill due to food poisoning at Lakshmibai National Institute of Physical Education in Gwalior, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/NOgYiNkBD3

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 4, 2023