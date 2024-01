Gobierno de México avanza en reconstrucción de Acapulco, señala Ariadna Montiel

Acapulco, Guerrero.- Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han distribuido en Acapulco y Coyuca de Benítez 87 mil 668 paquetes de enseres domésticos, que incluyen refrigerador, estufa, licuadora, batería de cocina, colchón matrimonial y ventilador, informó el titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval González.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los dos insumos críticos a conseguir en el mercado interno son refrigeradores y estufas, por lo que el Gobierno de México concretó su compra dentro y fuera del país para darlos a las 250 mil familias afectadas.

“La estrategia es entregar los paquetes completos, los demás artículos los tenemos completos totalmente, los 250 mil, pero no podemos entregar por partes, sería más complicado y lo que buscamos es entregar todos los artículos en paquete de manera unitaria a las familias. Conforme nos están llegando las estufas y los refrigeradores, se arman los paquetes y se distribuyen en las colonias”, expuso el general secretario.

Gracias a los acuerdos alcanzados con China y Corea del Sur, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena ya cuenta con un calendario de arribos de refrigeradores y estufas durante enero y febrero. Se espera la llegada al puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

En esta estrategia, dijo, serán empleados barcos de la Secretaría de Marina y vehículos terrestres del Ejército Mexicano, los cuales llegarán a Acapulco, donde serán distribuidos los electrodomésticos sin intermediarios, detalló en el informe integral de avances.

En la 12 Región Naval de Acapulco, el titular de la Sedena puntualizó que el reparto de estos enseres en las colonias más afectadas está establecido en un programa de entrega en coordinación con el gobierno estatal.

“No es que vayamos a otras colonias que se nos ocurran ir, sino que se programa, se coordina con el estado de acuerdo con los paquetes disponibles; desde la noche anterior se van y se mueven los vehículos desde muy temprano hacia las áreas donde se estableció, entonces no es que no queramos entregar, no es que nos falte la iniciativa por entregar sino la necesidad que tenemos de estos dos artículos”, explicó.