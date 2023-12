Gobierno de México presenta Internet para el Bienestar; ofrece paquetes desde 50 pesos

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que con el nuevo censo de desaparecidos que realiza el Gobierno federal no se borra a nadie, tal y como lo aseguran opositores y organizaciones.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en México, del cual se va a informar cada dos meses.

“Qué nos van a decir a nosotros si venimos de la lucha social, si venimos de defender los derechos humanos, lo puedo probar. Todavía no existía la comisión de derechos humanos y yo ya estaba defendiendo a los desaparecidos. No vengo de la academia, no soy teórico, vengo de luchar con la gente y tengo convicciones y tengo principios, no soy un simulador”, dijo.

“Optamos por esto, esto es una parte, cada mes o cada dos meses vamos a estar informando, porque si no informamos, desinforman, aunque parezca una obviedad, se dedican a eso, es importante que la gente tenga toda la información”, expuso.

«No borramos a nadie, incluso los 16 mil que ya están identificados no se van a borrar. Se va a ir actualizando, y cada dos meses se va a informar”, refirió.