Gobierno de Tuxpan ha impulsado la escrituración de 32 planteles educativos

Tuxpan, Ver.- El alcalde José Manuel Pozos Castro y la síndica única Mtra. Beatriz Piña Vergara firmaron y entregaron esta mañana la escritura del predio donde se ubicará el “Telebachillerato de Santiago de la Peña”, el cuál actualmente se encuentra en un espacio prestado por la congregación.

Gracias a la gestión realizada por el alcalde José Manuel Pozos Castro y el cuerpo edilicio, en lo que va de esta administración se han escriturado 32 planteles educativos, superando por mucho las escrituras entregadas en gobiernos pasados.

Este documento se otorga como parte del programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante” que impulsan el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), y el Gobierno de Tuxpan, con la finalidad de brindar certeza jurídica a la institución educativa, lo que le permitirá participar en los diferentes programas federales y estatales.

La firma de este instrumento jurídico se realizó ante la Lic. Jenny Orta Sánchez, Notaria Pública No. 4 de esta ciudad; y estuvieron presentes los regidores Luis Demetrio López Marín, comisionado en Educación, y Axel Bernal Herrera; el Lic. Daniel Cortina Martínez, secretario técnico del Ayuntamiento; así como el Prof. Zenaido de los Ríos González, supervisor escolar de la Zona 07; la Profa. Iris Grisell Olivares Islas, directora de la escuela; estudiantes y docentes del centro educativo.

“Con acciones para otorgar certidumbre jurídica es como podemos lograr cambios necesarios para brindar una mejor calidad a la infraestructura de nuestros centros educativos. En este gobierno hemos dado grandes avances en el proceso de escrituración de diferentes escuelas”, señaló el presidente municipal.

Felicitó a los directivos, personal docente, estudiantes y padres de familia: “Este día es de mucha satisfacción para todos, de mucha alegría, porque no es solo el hecho de tener certeza jurídica, sino que gracias a la suma de esfuerzos entre sociedad y los tres niveles de gobierno es más fácil lograr espacios dignos para niños y jóvenes”.

Pozos Castro destacó que algunas escuelas del municipio llevan más de 100 años sin contar con este importante documento: “Esto se debe terminar, no nos explicamos cómo han pasado tantísimos años. No es posible tal abandono que no permitió llevar mejoras a las escuelas”, enfatizó.

Recordó que, en Veracruz, al inicio de la administración estatal, la mitad de las escuelas no tenían escrituras, pero gracias al programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante” se ha avanzado significativamente en la regularización de las instituciones educativas, por lo que aseguró que este modelo seguirá vigente.

La síndica Beatriz Piña Vergara dijo estar contenta y satisfecha, ya que en esta administración municipal se han entregado escrituras a diversas escuelas: “Como representante legal del municipio es un orgullo darles certeza jurídica y apoyarlos para que su escuela siga creciendo, este gobierno siempre se ha preocupado por la educación, que es parte fundamental de la ciudadanía”.

Por su parte, el Prof. Zenaido de los Ríos González, supervisor escolar de la Zona 07 definió la entrega del documento como un hecho histórico, debido a que por muchos años lo solicitaron y hoy por fin es una realidad; dirigiéndose al alcalde expresó:

“Usted nos felicita y nosotros le agradecemos, porque ahora podremos empezar a bajar recursos para construir el edificio que albergará a los jóvenes que actualmente sufren las inclemencias del tiempo. Qué gusto contar con autoridades que cumplen su palabra”.

La directora del plantel, Profa. Iris Grisell Olivares Islas, expresó “gracias por este gran regalo”. Así mismo, Andrea Hernández, madre de familia, dio las gracias al gobierno y señaló que la escritura brindará más seguridad a la escuela y a los alumnos.

El alcalde José Manuel Pozos Castro respondió a la directora que la entrega de esta escritura “No es un regalo, es una obligación que tenemos como gobierno, no debió pasar tanto tiempo para que las cosas se hicieran como se deben”.

Es importante destacar que en el Telebachillerato de Santiago de la Peña actualmente estudian 104 alumnos y laboran 4 docentes, mismos que se verán beneficiados con la construcción de un edificio digno.

Por Redacción Noreste