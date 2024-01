Gobierno de Veracruz entrega 19 tubos para reparar socavones en carretera de Purga

Manlio Fabio Altamirano, Ver.- A través de sus redes sociales, el Diputado Local, Magdaleno Rosales Torres, informó que tras una gestión realizada, recibió 19 tubos por parte del Gobierno de Veracruz para reparar los dos socavones que se encuentran en la carretera estatal en el Municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Es de mencionar que, ciudadanos del mencionado Municipio denunciaron desde hace meses un socavón entre las localidades de Portezuelos y Mataloma, días después se generó otro, a la altura de la localidad Los Caños.

Los automovilistas mencionaron que esto podría generar un grave accidente, ya que es una vía muy transitada, pues es el tramo que conduce desde el puerto de Veracruz hasta la ciudad de Córdoba, pasando por los Municipios de Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado, Camarón de Tejeda y Atoyac.

«Nos está mandando ahorita 19 tubos para rehabilitar estos dos socavones que están en la carretera que va hacia Manlio Fabio Altamirano. Esto lo hicimos porque las autoridades municipales han hecho oídos sordos a la petición de los ciudadanos, ha habido muchos reclamos de parte de la gente porque nadie había tomado cartas en el asunto, el Ayuntamiento de Manlio Fabio se ha justificado diciendo que no tiene presupuesto, sin embargo sabemos que el municipio llegan 85 millones de pesos al año, y ellos dicen que esto no es su responsabilidad porque es camino estatal o carretera estatal. Lo que nosotros podemos decir, es que cuando se tiene voluntad se hacen las cosas y no se espera que pase un accidente o una desgracia», refutó el legislador morenista.