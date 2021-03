Golpeado por sujetos desconocidos, Agresores lograron darse a la fuga

Tuxpan, Ver. – Una vez iniciado el periodo vacacional de semana santa, al menos para alumnos y personal docente de la secretaria de educación, comenzó el arribo de turistas a las paradisiacas playas del puerto de los bellos atardeceres, pese a que as condiciones climatológicas no fueron las adecuadas para disfrutar de las aguas cálidas del Golfo de México, bañistas no desaprovecharon la oportunidad de disfrutar de este lugar.



A decir de Antonio Ríos, representante de los prestadores de servicio en la zona de playa, desde el pasado fin de semana, las playas han lucido llenas, y lo que más llama la atención, es que los bañistas han respetado en todo memento las indicaciones que se les emiten por parte de la secretaria de salud.

Indico que las ventas han ido incrementando de manera paulatina y se tiene la confianza de que los días jueves, viernes, sábado y domingo se logren ventas al 100 por ciento, pues a diferencia de otros años, en estos días los visitantes están consumiendo en el comercio local, “Años atrás llegaban con sus lonches, sus neveras con refrescos y bebidas alcohólica, ahora es diferente, se está consumiendo en la zona”.



Reitero que a pesar de las condiciones climatológicas que se presentaron este fin de semana, el turismo llego hasta las playas, para disfrutar de ellas, y por los menos este fin de semana, el saldo que se tuvo fue blanco y se espera que así continúen en lo que resta de estas vacaciones.