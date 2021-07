Gómez Cazarín celebra el Tercer Aniversario de la victoria del Pueblo de México

Una de las muchísimas lecciones que me dejó el pasado proceso electoral es que en estos asuntos políticos el tiempo corre como agua entre las manos. Lo digo porque dentro de 27 días será la primera Consulta Popular en la historia del país. Y 27 días en el calendario político es muy poco -poquísimo- tiempo.

Me llamó la atención que no he visto en televisión ni escuchado en radio ningún spot oficial del Instituto Nacional Electoral convocando al pueblo a votar en la Consulta, como es su obligación legal. Me enteré después de que el INE los pautó a partir del 15 de julio. ¿Sólo 15 días de campaña para una decisión histórica y tan importante para el país? Pues sí, sólo le harán promoción 15 días.

Además, la ley prohíbe que nadie más que no sea el INE pueda pautar publicidad para llamar a la Consulta.

Afortunadamente nunca hemos dependido de eso para transmitir los mensajes de la Cuarta Transformación. Tenemos a la poderosísima “radio bemba” de millones de mexicanas y mexicanos capaces de transmitir el mensaje a familiares, amigos y conocidos. El mensaje de que debemos abarrotar las urnas el 1 de agosto.

¿Qué nos van a preguntar? Palabras más o palabras menos, si estamos de acuerdo en que se investiguen y sancionen las decisiones políticas de los expresidentes de la República que, hasta ahora, habían disfrutado de un cómodo descanso: impunes, protegidos y pensionados a las costillas del pueblo –el gobierno actual ya les quitó escoltas y pensiones-.

¿Y qué se espera que respondamos? ¡Pues que sí! Un rotundo “sí”. Que no deje lugar a dudas de que no buscamos venganza, pero sí justicia. Queremos que rindan cuentas, que se les acabe el sueño tranquilo, que se preocupen, que vivan la pesadilla de que su pasado les ha revivido y está presente para perseguirlos.

Los que vendieron el país al extranjero. Los que endeudaron a los nietos de nuestros nietos. Los que traicionaron a la democracia. Los que bañaron de sangre el territorio nacional. Los que estaban muy cómodos en Reino Unido, en Estados Unidos, en su lujoso rancho de Guanajuato o en su bonita casa de la Ciudad de México.

Vamos a convocar a todas y todos a que volvamos a votar. Ya se pudo el 6 de junio y se va a poder el 1 de agosto.

Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política