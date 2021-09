Gonzalo Durán Chincoya legislará por el lenguaje inclusivo en Veracruz

Xalapa, Ver.- Gonzalo Durán Chincoya, legislador (e) local no binario por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través de la vía plurinominal aseguró que impulsará una iniciativa de Ley para que se use y respete el lenguaje inclusivo en el estado y se diferencie de los géneros masculino y femenino a las personas que no se identifican con alguno de estos, es decir, no binarias.

«Que ya se empiece a escuchar, que ya empiece a sonar. Llevarlo esto a una institución como es el Congreso, yo creo que sí es un gran compromiso que tengo y lo vamos a asumir cabalmente».

Expuso que este nuevo lenguaje debe posicionarse poco a poco «porque tampoco se trata de decir ‘este es mi lenguaje’. Yo creo que como sociedad debemos de entender y comprender y dar la apertura al lenguaje».

Entrevistado este miércoles en Xalapa, el primer «diputade» del país pidió a los medios de comunicación y a la población en general que se refieran a elle como diputade.

«Yo les pido con todo respeto y favor que se dirijan hacia mí por el pronombre de diputade, si se refieren a la parte legislativa y elle, si se refieren a nivel personal».

Durán Chincoya dijo que otra de las iniciativas que impulsará a su llegada al Congreso local será una ley de idetidad de género para que las personas transexuales gocen de garantías y derechos, principalmente en materia jurídica.

Por Héctor Juanz

