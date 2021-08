Grace desapareció cinco restaurantes en la zona de la Mata

Tuxpan, Ver. – Las autoridades de los tres niveles de gobierno están minimizando los daños que dejó el huracán “Grace” a su paso por el municipio de Tuxpan, pues a decir de los afectados no han sido visitados por ninguna autoridad, los apoyos y la ayuda no llegan, lo que hace que el panorama que se vislumbra no sea nada alentador, mencionó Salvador Cruz Bautista restaurantero de la zona de la Mata de Tampamachoco.

En lo que corresponde al sector restaurantero de la Mata, fueron cinco los restaurantes de que desaparecieron, al ser estos construidos como palapas, mientras tres más fueron totalmente destechados, por lo que la recuperación para este sector será tardía, y más si no se tiene el apoyo de los tres niveles de gobierno, pues las ventas durante el periodo vacacional fueron mínimas y en esta última semana serán nulas, pues están más preocupados por la rehabilitación de sus negocios que en otra cosa.

“La ayuda no la pedimos tanto para nosotros sino para nuestros trabajadores, son gente de escasos recursos, y si no trabajan no tiene que comer, por ello es el reclamo a las autoridades, que Tuxpan también sea considerado como zona de desastre, pues los daños que dejó el huracán fueron incuantificables” reiteró Cruz Bautista.

Indicó que en estos momentos la zona de la Mata es la que más daños presenta, pues familias enteras perdieron prácticamente todo, y tendrán que empezar de cero nuevamente, y sin trabajo y sin apoyo la situación se ve complicada, por ello la urgencia de que los apoyos comiencen a llegar.

Por Martha Hernández

