Gracias a un filtro de Instagram podrás presumir el PS5, aunque no lo tengas

CDMX.- Una nueva herramienta ha llegado a esta aplicación, cuando se activan los mensajes temporales, el mensaje desaparece al pasar 7 días de haber sido enviado.

Esta opción se puede usar tanto en diálogos privados como grupales. En el caso de las conversaciones privadas, cualquiera de las dos personas puede activar o desactivar los mensajes temporales. En los grupos, solo quienes los administren tendrán el control para hacerlo.

“Al principio, ofreceremos la opción de que los mensajes desaparezcan después de siete días porque consideramos que este período de tiempo les permitirá a los usuarios seguir el hilo de la conversación sin olvidarse de qué estaban chateando. Transcurrido este tiempo, los mensajes recibidos, tales como aquella lista de supermercado o la noticia de la semana pasada, desaparecerán del chat si la opción está activada”, se menciona en el comunicado difundido.

Como primera medida, es fundamental contar con la última actualización de WhatsApp. Para eso hay que ir a Apple Store o Google Play Store, según se cuente con sistema operativo iOS o Android, y buscar WhatsApp. Si junto al nombre de la app dice “Actualizar”, presionar allí para que se descargue la última versión. Si no aparece la opción “Actualizar”, sino simplemente “Abrir”, entonces quiere decir que tenemos instalada la última versión disponible de la aplicación, para nuestro dispositivo.

Una vez hecho esto, hay que seguir los siguientes pasos:

a) En el caso de que se quiera activar la función en un chat individual, hay que abrir la conversación, tocar el nombre del contacto, luego “Mensajes temporales” y luego “Continuar”, y finalmente, “Activados”. Para desactivar la opción hay que volver a repetir estos pasos pero presionar “Desactivados”.

Para desactivar la opción hay que volver a repetir estos pasos pero presionar “Desactivados”. b) En el caso de que se quiera activar la función en un chat grupal hay que hacer los mismos pasos, solo que el único que podrá hacerlo será el administrador. Entonces, quien administre el grupo, deberá abrir el chat grupal de WhatsApp, tocar el nombre del grupo, luego elegir “Mensajes temporales”, continuar y seleccionar “Activados”. Para desactivar hay que hacer lo mismo, pero, al final, presionar “Desactivados”.

Características de los mensajes temporales:

Si un usuario no abre WhatsApp durante siete días, el mensaje desaparecerá. Sin embargo, la vista previa todavía podría mostrarse en las notificaciones.

Cuando se responde a un mensaje, se cita el mensaje inicial. Si se contesta un mensaje temporal, el texto citado puede permanecer en el chat después de los siete días.

Si se reenvía un mensaje temporal a un chat con los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá.

Si un usuario crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes temporales se eliminarán cuando un usuario haga la restauración desde una copia de seguridad.

¿Qué pasa con las fotos y videos cuando se activan los mensajes temporales?

Si los mensajes temporales están activados, los archivos multimedia enviados en ese chat desaparecerán, pero se guardarán en el celular si la descarga automática está activada. Para desactivar la descarga automática en WhatsApp hay que ir hasta Ajustes/ Datos y almacenamiento.

Hay que tener en cuenta que al usar los mensajes temporales no se obtiene una reserva 100% de la privacidad. ¿Por qué? Porque se puede reenviar el mensaje temporal o tomar una captura de pantalla y guardarla antes de que desaparezca. También se podría tomar una foto del mensaje temporal con otro celular o cámara externa.

Cabe señalar que como se trata de un desembarco global, esta función podrá demorar unas horas o días hasta llegar a todos los usuarios.

Por otra parte, tanto emisor como receptor tienen que tener la versión actualizada. Si el receptor no la tiene, le aparecerá un mensaje diciendo que se le envió un mensaje temporal pero como no tiene la versión actualizada no lo puede ver y lo llamará a actualizar su versión.

Si activas la función y le envías un mensaje a una persona que tiene la última versión pero en su país aún no está habilitada la función o esa persona no activó la función,siete días.

