Graduan a segunda generación de Líderes Solidarios avalado por SEDECOP

Veracruz, Ver.– Este lunes se graduó la segunda generación de Líderes Solidarios, programa que busca impulsar el emprendimiento y empoderamiento de las mujeres del municipio de Veracruz.

Es de mencionar que este proyecto se inició hace 10 años a través de la Fundación «Mujeres de Impacto Social» que preside, Lissethe MartínezbEcheverría; ahora como regidora, la edil morenista logró que programa fuera avalada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP).

“Este tipo de actividades las llevamos haciendo desde hace casi diez años de manera gratuita, primero con mi fundación y ahora desde la cuestión pública, pero siempre con recurso de una servidora; por que se que no es fácil, pero puedo decir que quien no ha vivido la necesidad, difícilmente dará una solución, y por esto es que he buscado llevar estos apoyos para que más familias puedan salir adelante”