Greek“N” es vinculado a proceso por segunda ocasión como presunto responsable de feminicidio

Xalapa, Ver.– La diputada del Partido Acción Nacional, Nora Jessica Lagunes Jauregui arremetió contra la dirigencia estatal de su partido luego de que se advirtió su expulsión y la de dos de sus compañeros de bancada por votar a favor de la reforma para permitir que cualquier mexicano aunque no haya nacido en Veracruz pueda contender por la gubernatura del estado.

Este jueves en rueda de prensa desde el palacio Legislativo, acusó a quienes integran el Comité Estatal del PAN en Veracruz de querer «engañar a la población» al acusarlos de favorecer a Morena por votar a favor de la llamada Ley Nahle:

«Quienes se encuentran en este momento en el Comité del Partido Acción Nacional no coinciden con los grupos internos del partido y están llevando un tema que no debería estar en debate, al contrario, deberían estar sumando a los cuadros que hemos caminado. No compartimos la postura de las dirigencias nacional y estatal. La respuesta que han dado nuestros dirigentes obedece más a una respuesta de derrota anticipada que tampoco compartimos» dijo.