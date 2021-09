Greta Thunberg reaparece con mensaje del cambio climático

Foto: Jim Young/ Reuters

Massachusetts, Estados Unidos.- El pasado mes de agosto, el canciller Marcelo Ebrard anunció que se había presentado una demanda civil de daños en aquel país “para que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados”.

Sin embargo, el juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, aceptó una petición en la que los abogados de las 11 empresas denunciadas solicitaron que los próximos movimientos puedan llevarse a cabo de manera conjunta.

“Los demandados notificados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte”, describe el documento.

La Corte de Massachusetts ha propuesto una serie de fechas para que los armamentistas presenten sus argumentos de defensa de los cargos que ha hecho México en su contra. Los cuales iniciarían a partir del próximo 22 de noviembre.

Mientras que México podría presentar las evidencias y argumentar los hechos hasta el próximo 31 de enero del año 2022. Los armamentistas pueden volver a presentar una “réplica conjunta” hasta el próximo 28 de febrero del próximo año. Sin embargo, la Corte asegura que los acusados pueden presentar escritos individuales durante el juicio.

Las empresas demandadas por México son: Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manufacturing Company LLC, Glock, Inc., Sturm, Ruger & Co., Inc., Century International Arms, Inc., and Witmer Public Safety Group, Inc.

Trascendió que algunas de estas empresas ya han comenzado a declarar ante la justicia de Estados Unidos sobre sus operaciones en la bolsa, los nombres de sus filiales y quienes serán los abogados defensores durante el proceso judicial.

Foto: Cuartoscuro. Gobierno mexicano pretende poner fin al daño masivo que los armamentistas causan al facilitar el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles de la droga.

Tal es el caso de Smith & Wesson Brands, Inc quien ha declarado que posee dos subsidiarias Smith & Wesson, Inc. y la Compañía Smith & Wesson Sales Company. Mientras que algunos de los abogados que los representarán en el juicio a las empresas, Inc son los expertos en litigios de armamento Patricia A. Hartnett, Jeffrey M. Malsch y Christopher Renzulli.

La demanda del Gobierno mexicano pretende poner fin al daño masivo que los armamentistas causan al facilitar el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México.

Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de los Estados Unidos. Los demandados incluyen los seis fabricantes con sede en Estados Unidos. cuyas armas son más recuperadas a menudo en México: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger”, y agregan que otro fabricante acusado es Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga.

Redacción Noreste