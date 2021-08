Grito de Independencia en Veracruz será virtual

Xalapa, Ver.- Son los ex titulares del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) quienes deben pagar los laudos que ignoraron en el año 2017 y las multas que derivaron de ello, señaló la actual consejera presidenta de dicho instituto, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.

Entrevistada este viernes dijo que durante este mes, se determinó la ejecución de tres laudos y multas que suman alrededor de 11 millones de pesos.

“Este mes justamente estamos con tema de laudos que ya están en ejecución, también son laudos que nos dejaron de muchos años atrás, que no quisieron atender y ahora sí ya nos están imponiendo multas, imponiendo la ejecución y el pago de los mismos, para lo cual no hay recursos. Ya se ha hablado con la Secretaría de Finanzas y Planeación. Serán las ex autoridades que en su momento estuvieron quienes tendrán que solventar ante todo órgano fiscalizador”