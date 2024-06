Grupo MAS dejó sin agua a La Huaca y no avisó reclama Noemí Palomino

Veracruz, Ver.- La activista y vocera del barrio de La Huaca, Noemí Palomino Galván, reclamó a la empresa que administra el agua en el municipio de Veracruz, Grupo MAS, que no haya avisado sobre el desabasto del líquido que se presentaría este martes, situación que molestó a muchos vecinos ya que no pudieron guardar agua.

«Hoy en La Huaca amanecimos sin agua, como dice por ahí alguien, no nos pudimos ni lavar el chiquito, lo tuvimos que hacer con esas toallas que venden. En fin, yo lanzo una verdadera protesta y no voy a tomar calles, ni voy a hacer algo que lastime a la ciudadanía porque yo creo que todos están padeciendo de lo mismo. Amanecimos hoy sin agua, La Huaca no tiene agua ni sus alrededores, y cuando ha salido, pues es momento de decirlo, sale de una manera terriblemente sucia, y la verdad, como no avisan, pues la gente no está previendo ni apartando agua, y habemos quienes tenemos un aljibe o esos tanques que están en las azoteas, pero se acaba porque no hay presión de agua en todo Veracruz», reclamó.