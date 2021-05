Grupo Walmart invertiría 40 mdp en Jamapa

Papantla, Ver.- El candidato del Partido Cardenista, Héctor Gutiérrez Martín, acudió al debate que organizó el Organismo Público Local Electoral, (OPLE), para exponer sus propuestas y acciones para el beneficio de la sociedad papanteca, a través de los ejes rectores que conforman su plan de trabajo.

«Nosotros venimos haciendo una campaña austera y sin acarreados, buscamos el beneficio de los papantecos, estamos seguros que el ciudadano está analizando su voto, los candidatos de las alianzas y de Movimiento Ciudadano, solo tienen su estructura, el Partido Cardenista va a contar con el voto ciudadano, el voto inteligente, aquel ciudadano que piensa y razona su voto, ese será para el Partido Cardenista» apuntó el abanderado del Partido Cardenista Héctor Gutiérrez.

Foto: Noreste

Refirió que en el debate solo se tocaron tres temas, economía y empleo, atención a grupos en situación de vulnerabilidad y desarrollo social y sustentable, pero hay otros rubros que requieren atención como: drenaje, agua, pavimentación, apoyo al campo, turismo, cultura, «hay mucho por hacer por Papantla, solo es cuestión de querer, para mejorar la calidad de vida de las familias» explicó Héctor Gutiérrez.

Señalando que en el debate lo ganó Héctor Gutiérrez, debido a que presentó el mejor proyecto, «fueron propuestas reales, no hubo divagaciones, yo me comprometo a aplicar el recurso de los papantecos de manera transparente, no generaremos deudas, ni compromisos con empresarios y constructoras, se atenderá a todos los rubros sociales para acabar con el rezago social» expresó.

Foto: Noreste

Por último Gutiérrez Martín señaló que su planilla la conforma gente del pueblo, de lucha social, de gestión, somos un partido pequeño, no tenemos los grandes recursos económicos como los candidatos de las alianzas, pero se cuenta con la convicción de trabajar por Papantla.

Por Delhy Galicia

