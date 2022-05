Guadalupe Rhon de Hank, esposa de Carlos Hank González falleció

México. – A tan solo 11 días de que inicie la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de los Estados Unidos todavía sigue sin responder a su propuesta de no excluir a países del hemisferio para dicha cita.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador refirió que se sigue dialogando, y agradeció al Gobierno de Joe Biden su apertura en el tema.

«Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición, se está dialogando. Vuelvo agradecer al Gobierno de Estados Unidos porque no habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta, que nadie excluya a nadie entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos vamos a esperar”, dijo.

El mandatario mexicano pidió. no adelantar vísperas sobre la información de que se estaría llegando a acuerdos en el sentido de que Cuba o Venezuela envíen representantes a la Cumbre, y arremetió contra quienes quieren que fracase dicho evento que se realizará del 6 al 10 de junio.

«Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas, hay muchas filtraciones, hay quienes no quisieran que se llevará a cabo la Cumbre o que fracasara, o que no asistieron todos. ¿Por qué no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos?, están muy ideologizados hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos y esto no debe ser solo un asunto del poder económico o del poder político”, explicó.