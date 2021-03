Guarderías privadas de CDMX piden diálogo para lograr reapertura

Ciudad de México.– A través de una carta la Asociación de Guarderías Privadas de la Ciudad de México, demandó un espacio de diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México para lograr, en conjunto, la reapertura segura de estos espacios.

En la misiva fechada este jueves 11 de marzo y dirigida a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostienen que la pandemia por Covid-19 ha impactado en la protección de los infantes de cero a cuatro años.

«Retomar las actividades de las guarderías nos permitirá no seguir violentando a las madres trabajadoras que se han visto afectadas al tener que poner en pausa sus actividades laborales. Asimismo, evitaría que se siga generando un negocio informal de células, en las cuales se juntan bebés y niños en departamentos o casas y quedan al cuidado de personas no capacitadas, generando una afectación seria en temas de salud, ya que no implementan los protocolos sanitarios adecuados”, se lee en el documento.