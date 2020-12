Guardia Nacional atropella a señora con su camioneta (VIDEO)

AMLO exige cancelar el maratón Guadalupe Reyes debido a la contingencia sanitaria que se vive y para evitar que el coronavirus se siga extendiendo por todo el territorio mexicano.

En su ya tradicional mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población en general que no celebren las festividades decembrinas como posadas, Día de la Virgen de Guadalupe, cenas navideñas y Día de Reyes.

Foto: Web

«Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México. Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que, en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de Fin de Año con compañeras y compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios; porque la pandemia de Covid-19 sigue dañando y causando estragos. Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo -lo más eficaz- es cuidarnos nosotros mismos», dijo AMLO.

AMLO exige cancelar

Asimismo, reconoció que México ha sido responsable en la lucha contra el coronavirus y solicitó no bajar los brazos en esta lucha.

Foto: Web

«En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado, para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad. Que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: Si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle. En este mes siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui Jefe de Gobierno de esta ciudad y en diciembre hay problemas de vialidad. Crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así», concluyó.

Te puede interesar: Santa Claus hará home office este diciembre 2020